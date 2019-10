Alicia Keys presenta nuevo álbum "As I am"

Ganadora de nueve premios Grammy, la cantante y compositora estadounidense Alicia Keys pasó hoy por Madrid para presentar en directo algunos de los temas de su nuevo álbum, "As I am", que verá la luz en España el 13 de noviembre.



El anfiteatro del Colegio de Médicos de Madrid se convirtió en un escenario de lujo para recibir el r&b y el hip-hop de la músico neoyorquina, que sola ante el piano interpretó nuevas canciones como "Sure looks good to me", "The thing about love" y "Superwoman" -su favorita-, y recuperó uno de sus éxitos, "If I ain't got you", del que cantó alguna de las estrofas en español.



Primer single de "As I am"



En los créditos de "As I Am", -disco que la cantante define como "un encuentro entre Janis Joplin y Aretha Franklin"-, aparecen junto Keys aparecen su antiguo colaborador Kerry "Krucial" Brothers, los compositores Linda Perry, John Mayer, Harold Lilly y Sean Garrett y los productores Mark Batson, Dirty Harry, Swizz Beatz y Jack Splash.



Entre los trece cortes del álbum hay títulos como "Go ahead", la balada "Like you never see me again" y la pieza soul "Sure looks good to me".



Desde su debut en 2001 con el álbum "Songs in a mino", la artista neoyorkina ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo.