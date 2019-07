Cocinando con arte

Concurrido y muy exitoso fue el lanzamiento oficial del recetario “Cocinando con Pinita” Vol. 2, el cual se llevó a cabo ayer en las instalaciones del Centro Comercial Metrocentro, en donde Doña Pinita cocinó en vivo para sus espectadores una rica pechuga de pollo al coñac.



Este esfuerzo hecho en conjunto con EL NUEVO DIARIO, el Suplemento ELLAS y el Club de Pinita; contiene 96 páginas satinadas a “full” color, una diversidad de recetas que se pueden preparar con ingredientes fáciles de conseguir y al alcance del bolsillo de todos los nicaragüenses.



“El recetario está muy bueno. Soy cocinera vieja, pero esto está maravilloso, nunca acabo de aprender en cuestión de cocina. En lo personal, complemento mi cuchara con las recetas de Pinita, y lo que más me gusta es que los ingredientes están muy actualizados y no son muy caros”, comentó doña Dora Gómez, quien se mostró emocionada ayer con el recetario en mano.



Otra de las impresiones que recogimos en este lanzamiento fueron las de Isabel Espinoza, quien aseguró estar satisfecha por lo completo del recetario. “Son recetas sencillas, con ingredientes que se consiguen hasta en el mercado… de aquí podemos preparar ricos platillos si queremos comer sabroso”, aseguró.





Los hombres también opinan

Y no crean que sólo las amas de casa tienen algo que decir acerca de esta colección de cocina, pues los hombres de casa al igual opinaron gustosos. “Las recetas me parecen muy bien”, manifestó Milton Salazar, quien asistió con su familia a esta reunión de expresión culinaria.



“Los ingredientes que trae el recetario son sencillos, se pueden conseguir en los supermercados y hasta en las pulperías. Lo que más me gustó de este volumen, que no contenía el primero, es que trae recetas económicas en el aspecto del poco uso del horno, ya que no gastamos mucho gas. Son recetas prácticas”, afirmó.



Del mismo modo, los asistentes pudieron llevarse de una vez su recetario a casa, pues la venta del mismo en el lanzamiento no faltó. Al final de la velada, Pinita se dio a la tarea de firmarlos. Del mismo modo, el público con suerte se llevó canastas de productos patrocinadores a través de diversas rifas que en el evento se realizaron.



En esta segunda entrega del recetario “Cocinando con Pinita”, se agradece el gentil patrocinio de Claro, Pastelería Margarita, Economart, Pastas Carozzi, Ayre, Hershey’s, Café Presto, Herdez, Sardimar, Splenda, Corcosa, Kern’s, Pollos Tip-Top, Coca Cola, Delisoya, Cainsa, Parmalat, Interiors, La Curacao, La Colonia y McCormick.



Si usted desea obtener un ejemplar de este recetario, puede acercarse desde ya a las instalaciones de EL NUEVO DIARIO, o con los distintos voceadores en todo el país. Igualmente lo encontrará en Pastelería Margarita, en las instalaciones de los Supermercados La Colonia y en los distintos eventos que Doña Pinita realice. “Los suscriptores de END pueden solicitarlo a domicilio sin costo de envío”, anunció Marielos Reyes, Coordinadora de Proyectos de este rotativo. El costo es de 50 córdobas.