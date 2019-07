Con el afán de crear y disfrutar de todas las formas de arte y cultura, establecer condiciones, instrumentos y medios para que desde el nivel local hasta el nacional, todas las manifestaciones artísticas y culturales propias de los y las nicaragüenses sean reconocidas y estimuladas; el Instituto de Cultura y el Programa Nacional de Literatura convocan a formar parte de la publicación de obras inéditas “Mi primer libro 2008”.



A todos los jóvenes nicaragüenses, así como autores adultos que no cuenten con obra publicada, se les hace extensiva la invitación a enviar sus trabajos, los cuales participarán en la convocatoria para publicación de obras inéditas “Mi primer libro 2008”.



Bases del concurso



Hay algunos requisitos que deben cumplirse para ser parte de esta aventura. En primera instancia, podrán participar autores y autoras nicaragüenses residentes en el país, de todos los municipios, sin distinción de raza, sexo o cualquier otra condición especial; que no tengan libros publicados.



La obra a presentar deberá ser original e inédita, y que no se encuentre sujeta a compromiso de edición. Se presentará un único original impreso, sin copias, en formato carta, con todas las páginas correctamente numeradas y transcritas en computadora, con tipo de letra Times New Roman, a 12 puntos. Asimismo, se admitirá una sola obra por autor/a, en los géneros de poesía y narrativa (cuento y novela corta).



La obra deberá ser firmada con seudónimo. Una vez listo el material, éste deberá adjuntarse en un sobre cerrado con el título de la obra y los datos personales del autor (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, cédula de identidad, breve currículum vitae).



En cuanto a la forma, extensión, estilo y tema, son completamente libres. El plazo de recepción finaliza el próximo 27 de junio de 2008.



El INC conformará un comité integrado por tres miembros, quienes seleccionarán las obras a ser publicadas, y cuya decisión será por mayoría simple e inapelable.



Además, dicho instituto se compromete a la edición y publicación de un mil ejemplares por obra seleccionada.



Los autores estarán sujetos a un plan de presentaciones de los libros, acordado por el Programa Nacional de Literatura, en diferentes regiones del país. Las obras deberán enviarse al Programa Nacional de Literatura en el Instituto Nicaragüense de Cultura, ubicado en el Antiguo Gran Hotel.



Vale mencionar que la participación implica la total aceptación de las bases. Para mayor información comunicarse al 222-2068 o escribir al correo electrónico programadeliteratura@yahoo.com