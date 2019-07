Honramos a Cantinflas

Colaborador

Recientemente, el genial comediante Mario Moreno “Cantinflas” cumplió 15 años de haber de fallecido. Por ello, en Diriamba se llevó a cabo un merecido homenaje póstumo promovido por el artista nicaragüense Wilber Solís, conocido en el medio artístico como “Cantinflas de Nicaragua”.



“Eternamente Cantinflas” se llamó el acto cultural. Cuando Cantinflas murió, Wilber Solís, quien desde niño le admiraba e imitaba, encarnó al “Cantinflas de Nicaragua”, tomándose la gabardina y lanzándose exitosamente a los escenarios.



El homenaje musical que lideró Wilber, el cual tuvo lugar en el parque central de Diriamba, estuvo acompañado de la participación de artistas nacionales, entre ellos José Manuel Poveda “La Dorita” y el Mariachi Garibaldi, bajo la dirección de Franklin Moreno.





Un comediante muy popular

Mario Moreno era el comediante más popular de México y del mundo. Vio la luz primera en un barrio de la capital mexicana, el 12 de agosto de 1911. Muy joven sintió el llamado del artista que llevaba dentro de su ego hasta lograr trabajar en una carpa como comediante, y fue el propio público el que lo bautizó como Cantinflas.



Resulta que al finalizar sus actuaciones era invitado por sus admiradores a tomar una copa en las cantinas aledañas a la carpa. En días posteriores, sus amigos de tragos le gritaban: “En la cantina… te inflas” y al pasar el tiempo, La Real Academia de la Lengua Española incorporó al diccionario “Cantinflear”, que significa: “Hablar mucho y no decir nada”; y es así que de esta manera Cantinflas critica las injusticias y los abusos de los gobernantes de turno en México.





El éxito de sus películas hasta hoy

Las actuaciones cinematográficas de este mimo mexicano son de gran interés por los mensajes de punzante crítica a los gobiernos corruptos, que hoy en día son temas de actualidad mundial.



La primera película de Mario Moreno “Cantinflas” fue filmada en 1936 y fue titulada “No te engañes corazón”. Su internacionalización fue en la cinta “La vuelta al mundo en 80 días”, al lado del cotizado actor David Niven y de muchas estrellas de Hollywood.



Para 1960 se graba otra cinta bautizada como “Pepe” y cuenta con una participación de consagrados actores norteamericanos y europeos. En 1972 participa en el cine español “Don Quijote cabalga de nuevo” y su última película “El barrendero”, fue en 1982. A lo largo de 50 años participó en 49 películas de mucho éxito.





Moreno contrae nupcias

En 1934, en la carpa donde trabajaba, conoció a una bailarina de origen ruso llamada Valentina Subirev, y en ese año contrajeron matrimonio. Ellos no procrearon hijos, razón por la cual adoptaron al hijo de un pariente cercano de Valentina. El pequeño fue bautizado con el nombre de Mario Arturo Moreno Ivanov, actual heredero de la millonaria fortuna de Cantinflas.





Cantinflas en Nicaragua

Esta deslumbrante estrella de la comedia visitó Nicaragua para estar presente en la inauguración del Aeropuerto Internacional, entonces llamado “Las Mercedes”. Años posteriores vino a una revista musical, para actuar en el Teatro González al lado de Sonia Furió. Su última visita fue para actuar en el Estadio Nacional al lado de la famosa agrupación “Santana”, para recaudar fondos para los damnificados del terremoto de 1972.



En casi todas sus presentaciones, Cantinflas siempre repetía su mensaje optimista: “La primera obligación del hombre es ser feliz y la segunda, hacer feliz a los demás”.





Y se nos fue…

El martes 20 de abril de 1993, el mimo del mundo se doblega ante la muerte a las 6:30 p.m., a consecuencia de un cáncer pulmonar, a la edad de 82 años. Pero el anticipadamente preparará su epitafio para el mármol de su tumba el cual decía: “Parece que se ha ido, pero no es cierto”.





Cortesía de Hugo Hernández/END