Huele a romance

Lo que había comenzado como un simple rumor basado en una cita cualquiera para un almuerzo inesperado en Miami, concluyó con el Romance de Verano más publicitado. Se trata de la relación entre que se especula entre la lindísima actriz Jennifer Aniston y el cantante John Mayer.



Tal cual, Jennifer, de 39 años, al parecer le dio luz verde en su vida a un nuevo y por lo que se ve apasionado romance, con el ex de Jessica Simpson, ex de Jennifer Love Hewitt, ex de Mandy Moore y supuestamente ex de Cameron Diaz, el guapo y seductor (mujeriego) de tan sólo 30 años, John Mayer con quien la actriz fue captada muy acaramelada en la piscina este fin de semana en Miami, Florida.



Pero esta ardiente y nueva parejita no sólo se limitó a tomar sol, se dice también, que Jennifer Aniston y John Mayer, de acuerdo con el reporte que hace la revista Intouch, además de cenar juntos pasaron la mayor parte de su tiempo en la Suit Mandarin Oriental del Hotel Four Seasons, donde la actriz se encuentra alojada mientras filma su ultima película, Marley & Me.





