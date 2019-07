Los nominados son

Ya se revelaron los nombres de los nominados a la quinta entrega anual de Premios Juventud, que se realizará el próximo jueves 17 de julio, en el BankUnited Center de la Universidad de Miami, FL.



Juanes, RBD, Daddy Yankee y Jennifer López son algunos de los artistas nominados a la quinta entrega de esta premiación. Aquí te traemos la lista completa de los nominados a Premios Juventud 2008.





Así suena: Música

La combinación perfecta

Alexis y Fido y Toby Love – “Soy igual que tú”; Miguelito y Divino – “Mochila de amor”; RBD y Jowell y Randy – “Inalcanzable”; Wisin y Yandel y Franco de Vita – “Oye, ¿dónde está el amor?”; Wisin y Yandel y Nelly Furtado – “Sexy movimiento”





¡Qué rico que se mueve!

En este listado destacan Chayanne, Christopher Uckermann, Dulce María, Ricky Martin y Shakira.





En cuanto a la Voz del momento

Se enlista Aventura, Camila, Enrique Iglesias, RBD, Wisin y Yandel.





En la categoría de La más pegajosa

Aquí se desprenden “Empezar desde cero” – RBD, “Inalcanzable” – RBD, “Sexy movimiento” - Wisin y Yandel y Nelly Furtado, “Te quiero” – Flex, “Todo cambió” – Camila.





Me muero sin ese disco

El cartel: The Big Boss - Daddy Yankee, Empezar Desde Cero – RBD, La vida es un ratico – Juanes, Los extraterrestres- Wisin y Yandel, Todo cambió (Edición Especial) – Camila.





Mi concierto favorito

KOB Tour - Aventura, The Big Boss Tour - Daddy Yankee, La vida es un ratico tour – Juanes, Amar es Combatir tour – Maná y Celestial / EDC Tour – RBD.





Canción corta-venas

“Donde Estás Corazón” - Enrique Iglesias, “Inalcanzable” – RBD, “Sólo Para Ti” – Camila,“Te Quiero” – Flex, “Todo Cambió” – Camila.





Mi vídeo favorito

“Empezar Desde Cero” – RBD, “Inalcanzable” - RBD, “Me Enamora” – Juanes, “Sexy Movimiento”- Wisin y Yandel, “Te Quiero” - Flex



Mi Artista Regional Mexicano favorito

Alacranes Musical, Alejandro Fernández, Jenni Rivera, Pepe Aguilar, Vicente Fernández,



Mi Artista Pop

Belinda, Camila, Enrique Iglesias, RBD, Ricky Martin.





En la categoría Mi Artista Tropical

Aventura, Juan Luis Guerra, Marc Anthony, Olga Tañón, Víctor Manuelle. En cuanto a Mi Artista Urbano: Aparecen Daddy Yankee, Don Omar, Flex, Ivy Queen, Wisin y Yandel.





Para los rockeros

Mi Artista Rock: Alejandra Guzmán, Belinda, Black Guayaba, Juanes y Maná.







