Alejandra Guzmán de gira

La cantante Alejandra Guzmán prepara ya una agenda de intensa promoción de su disco Fuerza, con la que recorrerá varios países de Centroamérica.



“El 24, en el auditorio, voy a estar por todos lados, tengo como 24 fechas, ando de arriba a bajo, bien gracias a Dios, con éxito, voy a ir a todo Centroamérica, Sudamérica, voy a ir a España en octubre”, comentó La Guzmán.





En la Madre Patria

Por primera vez Alejandra visitará España como parte de la promoción de alguno de sus materiales discográficos, por lo que se siente muy nerviosa, pero feliz de intentar buscar un espacio con el público de ese país.



“Voy a ir a ver que tal me va, voy a ir con Urruchaga que es un gran talento y amigo mío, voy a cantar una rola que grabé con él, ‘Corazón de neón’, y a ver que tal”, recalcó la rockera.



La cantante aprovechó unos días para visitar a su hija, Frida Sofía, en Estados Unidos, donde se encuentra estudiando.



“Siempre la llevo al teatro, nos vamos por ahí de compras, comemos rico, me voy y estoy un día con ella en el colegio y luego me voy a Nueva York, pero ella está a dos horas de Nueva York”, comentó la cantante.





Fuente: www.ritmosonlatino.com