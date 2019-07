Cher y Tom Cruise

La cantante y actriz habló de su romance en un episodio de “The Oprah Winfrey Show” grabado el sábado en Las Vegas ante un público de 4 mil personas, que será televisado el 8 de mayo, según Harpo Productions. Winfrey planea dedicar a Cruise sus programas del viernes y el lunes.





“Viví en su apartamento”



La presentadora le dijo a Cher que recientemente estuvo en la casa de Cruise en Colorado y que el actor le sugirió que le mandara saludos de su parte.



“¿Así que qué tan seria fue su salida?”, le preguntó Winfrey a la artista, según extractos difundidos por Harpo Productions. “Ay, esa fue una cita larga”, dijo Cher. “De verdad. Viví en su apartamento”. Cher ahora tiene 61 años y Cruise 45.



“Fue tan maravilloso. Y yo estaba tan loca por él”, dijo la ganadora de los premios Oscar, Emmy y Grammy, quien ha vendido más de 100 millones de discos. “Y él era tan distinto. Era un chico tímido. No tenía dinero”.



No estuvo claro de inmediato exactamente cuándo transcurrió la relación. Pero en una entrevista similar con Entertainment Tonight, Cher indicó en febrero que fue después que Cruise hizo Risky Business, en 1983, pero antes de The Color of Money, en 1986. También habló entonces de la relación en el programa Good Morning America.





Tom Cruise con Oprah

Por su parte, Cruise dice que el célebre episodio en el que saltó sobre un sofá en The Oprah Winfrey Show es un momento que duda repetir. El actor de 45 años se sentó con Winfrey en su casa en Telluride, Colorado, para una entrevista de una hora que se transmitió el viernes.



Dice que su travesura hace tres años fue un auténtico modo de expresar su amor por Katie Holmes. La actriz, ahora su esposa, recibe a Winfrey en su casa al principio del programa.



Cruise también habla de su creencia en la Cientología. Dice que a lo han acusado de predicar sobre la misma mientras uno de sus principios es respetar las creencias religiosas de otros.





Fuente: www.univision.com