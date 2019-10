Daddy Yankee quiere que su hija lo acompañe en las discotecas

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee confirmó que es un padre joven y abierto al asegurar hoy en un programa televisivo que desea que su hija de trece años lo acompañe en sus salidas nocturnas por las discotecas.



"Mi hija ya está grande. Tiene 13 años y se va conmigo para las discotecas, porque, para que se vaya con otro, que se vaya conmigo a vacilar por ahí", aseguró el artista en el programa Estudio Billboard que emite la cadena de televisión pública estadounidense en español V-me.



Durante la entrevista que concedió al espacio musical, Raymond Ayala, nombre real del artista, repasó los momentos más especiales de su vida profesional y personal, y dejó patente que no es un padre chapado a la antigua.



"Claro que me la voy a llevar de discotecas. Yo le tengo que enseñar todo lo que hay, todo el mundo que hay por ahí, para que nadie me la engañe. Después que ella tome las decisiones que quiera, pero yo le voy a enseñar lo real del mundo", aseveró el célebre intérprete, padre de tres menores.



Para Daddy Yankee, su hija, a la que tuvo a los 17 años, "cuando no tenía que empezar a hacer esas cosas", tiene la suerte de tener "un padre joven, que es lo mejor", con quien entrar en edad adulta con más tranquilidad.



El reguetonero habló también de su experiencia como padre joven.



"Al principio no lo entendía. Yo decía: por mi madre, yo soy un niño y tengo una niña ya. Sinceramente no fue fácil mantener a la niña. Pero al sol de hoy, estoy bien contento", explicó el artista.



El célebre intérprete de "La gasolina" reconoció el importante papel que la música desempeña en su vida, ya que "sin el reguetón estaría muerto o en la cárcel"



"El reguetón es mi vida, es mi pasión. Gracias al reguetón, yo estoy aquí y le doy gracias al Señor, que puso esta música en mí", dijo el artista, que, además de ser uno de los cantantes de mayor éxito, ha conseguido crear un imperio empresarial que va más allá de la música.



Daddy Yankee Enterprises, con más de cien empleados, llega al cine y al teatro, y permite al cantante tener, además de su propio sello discográfico, una editorial o una línea propia de calzado.



Daddy Yankee habló así del perfume que llevará su nombre y que saldrá al mercado "el próximo febrero o marzo": "una fragancia que huele a varón y que va a gustar mucho a las damas".



El artista también habló sobre su "último sueño hecho realidad": la creación de una fundación social que, con el nombre "Corazón Guerrero", busca ayudar a jóvenes y niños.



"Para mí era bien importante crear una fundación, para compartir todo lo que Dios me dio. Con la fundación, ayudamos a los jóvenes de las cárceles a buscar trabajo cuando salen, y también construimos un comedor público en la República Dominicana", explicó.