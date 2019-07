Esta noche el arte brasileño promete impregnar de gala la Sala Experimental del Teatro Nacional Rubén Darío. Por primera vez en Nicaragua se presentará LUME, una agrupación que nació hace 23 años con la misión de convertirse en un centro de investigación teatral.



Y no sólo lo han cumplido, sino que han llevado su talento a todos los continentes. El grupo está compuesto por siete actores. Según las palabras de Ricardo Puccetti, uno de los principales, para la compañía, como prevaleciente cometido, no sólo está el esfuerzo artístico, sino poder transferir las metodologías a los jóvenes talentos.



Desde ayer la agrupación imparte talleres con los estudiantes de la Escuela Nacional de Teatro en el INC, los cuales terminarán el viernes.



Cnossos en Nicaragua

La presentación estelar que comparte la agrupación brasileña con el público nicaragüense es la puesta en escena de Cnossos. Éste es un monólogo, espectáculo gestual que combina teatro y danza. Para los actores esta interpretación representa un poema sobre la soledad. “Es un espectáculo cuya estructura es muy abierta, para que el público pueda crearse su propia historia. Hay textos en forma de imágenes”, explica Puccetti.



Entre los poemas sobre los cuales se inspiraron está la obra del poeta brasileño Mario Quintana.



Tome nota:

El espectáculo Cnossos se presenta hoy en la Sala Experimental Pilar Aguirre, del Teatro Nacional Rubén Darío, a las siete de la noche. La admisión será gratuita. Es una coproducción de la Embajada de Brasil en Nicaragua. Para quienes deseen asistir, pueden presentarse a la taquilla del teatro con cédula de identidad para retirar los boletos. Este viernes la compañía también compartirá “Clavel, lirio y rosa”. Esta obra, con un actuar sencillo, enmarca en lo cotidiano una historia para compartir en familia. La puesta en escena será en el Centro Cultural Managua. La admisión es gratuita.