Condenan a acosador de Uma Thurman en Nueva York

Un hombre con antecedentes de enfermedades mentales fue condenado este martes en Nueva York por acosar a la actriz estadounidense Uma Thurman y deberá someterse a evaluación siquiátrica.



Jack Jordan, de 37 años, fue encontrado culpable de asedio y acoso agravado pero fue declarado inocente de otros dos cargos de acoso. El hombre podría recibir una pena de hasta a un año de prisión cuando se anuncie la sentencia el mes próximo.



Durante el juicio de cinco días, el abogado de Jordan lo definió como un excéntrico inofensivo, según el diario The New York Times, mientras que los fiscales dijeron al jurado que se trata de un hombre que persiguió y atemorizó a la heroína de "Pulp Fiction" y "Kill Bill", de 38 años.



En su testimonio, Jordan dijo que había tenido visiones según las cuales estaba destinado a encontrarse con Thurman y vivir con ella y sus dos hijos.



Durante el juicio, testigos declararon que el hombre había amenazado con matarse si no podía ver a la blonda y esbelta actriz, de 1,83 metros de estatura.



En noviembre de 2005, Jordan se dirigió a un plató en Manhattan donde Thurman se encontraba rodando un filme y trató de ingresar a su camerino, donde luego dejó una nota por debajo de la puerta, en la que le decía: "Mis manos deberían de estar siempre sobre tu cuerpo", declaró la actriz al jurado.



Según la Fiscalía, el hombre también se presentó en el domicilio de la actriz en Greenwich Village (suroeste de Manhattan), que comparte con sus dos hijos, y tocó timbre repetidamente.



"El hecho de que tenga el número de teléfono del domicilio de mis padres, que haya venido al plató de rodaje (...) vuelve el asunto más grave que un sólo episodio aislado", declaró al jurado Thurman, publicó la semana pasada el diario New York Post.



Jordan dijo también que su amor por la actriz, ex esposa de los actores Gary Oldman (1990-1992) y Ethan Hawke (1998-2004) -padre de sus dos hijos-, comenzó a partir de la película "The Adventures of Baron Munchausen" (estrenada en 1989).