Llega Enrique Iglesias

El 7 de junio Enrique Iglesias pisará nuevamente suelo nicaragüense para presentarse en concierto.



Desde su anterior parada en nuestro país, la carrera del español ha subido como la espuma; sus canciones se ubican en los primeros lugares de las listas de preferencia, y por si fuera poco, es considerado uno de los hombres más sexy de la farándula.



“Uno: 95/08” es el nombre de la gira que traerá a Enrique Iglesias a nuestra tierra, y corresponde al título de su última producción discográfica de la cual se desprende el sencillo “¿Dónde están corazón?”.



El concierto de Enrique Iglesias en Nicaragua será en Mundo e. No obstante, los organizadores aún no definen el precio de las localidades y los puntos de venta de los boletos.



Recorre Latinoamérica

Luego de una exitosa presentación en Argentina ante unas 7 mil personas, Enrique Iglesias cantará esta noche ante el público chileno, como parte de su recorrido por las naciones latinoamericanas.



Cabe mencionar que el concierto de hoy en Chile marca un alto en la gira “Uno: 95/08” por Latinoamérica, ya que el cantante se tomará unos días para grabar el video musical de su segundo sencillo promocional “Lloro por ti”.



El 5 de junio, Enrique Iglesias retomará su agenda de conciertos con una presentación en Guatemala; el 7 de junio estará en Nicaragua, el 8 en Honduras y el 11 en Panamá.



Sentimentalmente el artista mantiene desde hace varios años una relación con la tenista Anna Kournikova, pero contrario a lo que se espera, la pareja aún no decide tomar los votos del matrimonio.



Uno: 95/08

“Uno: 95/08” fue lanzado oficialmente el pasado 25 de marzo. Este trabajo es una compilación de los éxitos musicales en español que ha cosechado Enrique Iglesias durante su carrera.



Es decir, representa el pasado y el presente de su carrera artística. En el álbum podrán escucharse temas como “Enamorado por primera vez”, “Experiencia religiosa”, “Bailamos”, “Héroe” y “Dímelo”, entre otros.



Además contiene dos temas inéditos: “¿Dónde están corazón? Y “Lloro por ti”.



Entre los éxitos recientes de Enrique Iglesias se cuentan cuatro nominaciones a los Premios Juventud, entre ellas “Voz del momento” y “Canción corta venas” por “¿Donde están corazón?”. Recientemente el artista recibió Disco de Oro en México, por agotar 50 mil unidades de su disco “Uno 95/08” en menos de un mes.



Además, el pasado mes de marzo en Costa Rica, Enrique Iglesias recibió Disco de Oro en formato digital por más de 125 mil descargas digitales (ringback tones) en toda la región, correspondientes en gran parte a sus exitosos sencillos “Dímelo” y “Alguien soy yo” de su álbum “Insomniac”.