El futuro del Windows

El sistema operativo más utilizado de Microsoft será descontinuado el 30 de junio. Sin embargo, desde la empresa creen que la vigencia podría ser extendida. De hecho, los mayores fabricantes de computadoras del mundo planean seguir vendiéndolo.



El presidente de Microsoft, Steve Ballmer, atraviesa otro momento no menor en la historia de la compañía: decidir qué hacer con el Windows XP. Es que el sistema operativo más usado de Microsoft será descontinuado el 30 de junio, a excepción de la versión Home, que Microsoft continuará ofreciendo por 2 años y que estará destinada a la nueva generación de portátiles de bajo precio.



Durante una conferencia de prensa realizada en Bélgica, Ballmer dijo que la fecha de caducidad era inamovible; pero que si los usuarios lo requieren, Microsoft siempre estará dispuesta a escucharlos.



A pesar que la mayoría de las ventas de equipos se realiza con Windows Vista incluido, Ballmer dijo que algunos consumidores lamentan que desaparezca la posibilidad de comprar Windows XP.



“En el ámbito corporativo, aún hay clientes que prefieren comprar computadoras con Windows XP”, agregó. Hasta el momento, más de 160 mil personas han firmado una campaña tendiente a extender la vida útil de Windows XP.



Seguirán vendiendo

A la par del discurso de Ballmer, los mayores fabricantes de PC del mundo dieron a conocer sus planes para seguir vendiendo equipos con el XP.



Dell, HP y Lenovo continuarían vendiendo computadoras con XP. Como explica Diario Ti, “técnicamente será una computadora con Windows Vista Business o Ultimate, rebajada a XP.



El usuario no notará diferencia alguna, ya que el aparato será distribuido con Windows XP preinstalado, y se adjuntará un paquete con el software Windows Vista, en caso que el usuario desee posteriormente actualizar el sistema”.



Esto tiene un problema: los equipos serán más costosos debido a que el usuario deberá pagar además una versión completa de Windows Vista Ultimate o Business. Es que las versiones más baratas de Windows Vista no incluyen el derecho a rebajar.



El mismo medio indica que “otro desafío consiste en que el propio cliente debe solicitar una computadora rebajada a Windows XP. Por ahora es insegura la forma en que esto funcionará en la práctica para computadoras compradas en el comercio”. La mayoría de los fabricantes de computadoras venden actualmente computadoras con Windows Vista, que pueden ser rebajadas a Windows XP mediante un CD incluido en el paquete.



El nuevo modelo implica todo lo contrario: comprar una computadora con Windows XP preinstalado y recibir un DVD con Windows Vista para la instalación posterior.



