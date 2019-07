Ciclo de cine

La legendaria banda conocida como los melenudos de Liverpool, The Beatles, se ha ganado un lugar muy especial en la cartelera de la Cinemateca Nacional. Es por ello que esta semana se llevará a cabo un ciclo cuyo contenido está basado en las vivencias de estas estrellas. Aquí el recorrido cinematográfico:

A hard day’s night

Este material es el reestreno con imagen mejorada y banda sonora restaurada digitalmente.



La cinta está dirigida por Richard Lester, con duración de 87 minutos. La misma es interpretada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.



“A hard day’s night” significó para The Beatles la primera incursión en la industria cinematográfica, y resultó ser una de las más grandes comedias de aventuras con rock and roll. Esta película clásica recibió sendas nominaciones para los Oscar, una para el guionista Alun Owen, y otra para el director musical Sir George Martín.



Miramax Films relanza nuevamente esta cinta en un negativo totalmente restaurado, y con una banda sonora recompuesta digitalmente. 1964 es el año, y cuatro muchachos de Liverpool están a punto de revolucionar las cosas, a poco que este atolondrado mundo les deje salir de su habitación de hotel.



Help

Con Richard Lester en la dirección, con un reparto compuesto por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, Leo McKern, Clang Eleanor Bron, Ahme Victor Spinetti, Professor Foot Roy Kinnear, Algernon John Bluthal, Patrick Cargill, Superintendent Alfil, Bass, Doorman Warren Mitchell, Abdul Peter Copley, Jeweler Bruce Lacey y Lawnmower; se desarrolla la historia de Help. Ésta es la segunda película que rodaron The Beatles.



Este film está considerado como el mejor de los cuatro que produjeron. En la película Ringo se pone un anillo de sacrificio de Kaili, una cultura oriental. El problema es que quien lleve ese anillo deberá ser sacrificado, por lo que Ringo no duda en quitárselo.



Sin embargo, lo que no sabía es que una vez puesto no podría sacárselo.



A partir de ahí se desarrolla el resto de la película, y The Beatles son perseguidos por todo el mundo por Kaili y un par de científicos locos para recuperar dicho anillo. La acción y el humor son los elementos más característicos de esta película.



Del repertorio musical Beatles

En esta presentación, se llevará a cabo un recorrido por todas las canciones de los melenudos de Liverpool. Esto será a partir de las dos de la tarde.



A continuación, a las 5 p.m., los cinéfilos admiradores de The Beatles podrán deleitarse con la cinta “Magical mistery tour”.



El argumento gira alrededor de un lugar en el cielo, más allá de las nubes, donde viven 4 ó 5 magos que por medio de fantásticos encantamientos convierten un ordinario viaje en autocar, en el “Magical mystery tour”.



TOME NOTA

La cinta “A hard day’s night” se presentará hoy jueves 8 de mayo a las 7 de la noche. Admisión: 25 córdobas. El viernes 09 de mayo es el turno de la película “Help”, a las cinco de la tarde. Admisión: 25 córdobas. La presentación de los videos musicales de The Beatles será a partir de las 2 de la tarde totalmente gratis. A las 5 p.m. se presentará “Magical mystery tour”.



Todas las cintas se presentarán en las instalaciones de la Cinemateca Nacional.