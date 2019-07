Rescate de música tradicional

Un rescate de la música inédita tradicional nicaragüense logró plasmar en un disco compacto la productora Mántica Waid, recogiendo la picardía, el doble sentido y la forma en que los nicaragüenses sacan “provecho” de los momentos adversos.



En la grabación del CD titulado “Cantares nicaragüenses, picardía e ingenio” participaron el doctor César Ramírez Fajardo, integrante original de “Los Bisturices Armónicos”, Juan Solórzano y artistas invitados, como Norma Helena Gadea, Carlos Mejía Godoy y César Esquivel, del grupo “Los de Palacagüina”. La producción trae 13 temas, los que son verdaderas joyas del enorme cofre del folklore nicaragüense. La producción musical estuvo a cargo de Juan Solórzano.



Algunas de las canciones contenidas en el disco son “San Pedro” (Estaba San Pedro sentado en el sol), “La Burra Pedorra”, escuchada a Eduardo “Cabo Yayo” González, padre de Guayo González, “Un muchacho Tonto”, “Aparición”, y las irreverentes “La Plasta” y “El Cerote”.



El disco también contiene una serie de Coplas o “Bombas” así como una versión de coplas “Dundas”, está a la venta en tiendas y supermercados de prestigio.



Carlos Mántica A., folclorista, recopilador y co-productor de “Cantares”, dijo a VARIEDADES que las canciones del disco “llevan la picardía y el ingenio del nicaragüense y no nos hemos escandalizado de su vocabulario porque son el habla nuestra de cada día, a la que algún autor anónimo quiso ponerle música”.



“Hoy las devolvemos con lujo de arreglos musicales que las embellecen aún más y cantadas por varios de nuestros mejores intérpretes en un clima de alegría y de amistad.



No los estamos invitando a un concierto, sino a participar “en una fiesta en la que esperamos que gocen tanto como lo hicimos nosotros.”, dijo.



Un poco de historia

El Libro “Cantares Nicaragüenses”, de Carlos Mántica A. y César Ramírez Fajardo, explica el origen de este grupo de notables que sembraron la semilla de esta obra: “Durante quince años, el grupo constituido por Los Bisturices, Carlos Mejía G., C. Mántica, E. Krüger, Salvador Cardenal A., y su hijo Lorenzo (Chocoyo) Cardenal, Antonina Vivas, José Floripe F.; poetas: Pablo Antonio Cuadra (q.e.p.d) y Luis Rocha; doctores: Fernando Silva, César Amador K., Luis Favilli, José Fabio Góngora, Paulino Castellón y Juan Ignacio Gutiérrez, se ha reunido casi religiosamente todos los jueves por la noche.



“Ahí se estrena una canción, un nuevo poema, se comparten las piezas recogidas, se lleva a los mejores intérpretes que hemos ido descubriendo en cada localidad, se hacen grabaciones que alguna vez se ponen en disco... La tertulia nace al influjo del canto, y el canto florece a la sombra de la tertulia”.