Sigue el “surmenage”

La banda de rock Monroy y Surmenage --que debe su nombre a la visión que tienen los integrantes del grupo sobre la música, como un escape al estrés--, realizará el lanzamiento oficial de un LP este sábado en The Reef, a partir de las nueve de la noche.



Josué Monroy, Lenin Ortiz, Noel Portocarrero, Cristian Jiménez y Mauricio Conrado, presentarán el disco de tres canciones: “Euforia”, “Frío” y “Entre tu bala y mi espalda”, producido por Momotombo Records y masterizadas en Guatemala en compañía de amigos, Dj Chiricano, modelos y los fans de la banda.



“Las canciones tratan de experiencias que se tiene con mujeres, ‘tripeos­’, emociones, viajes, situaciones personales con quienes me rodean. Yo soy apolítico, no hago protestas, prefiero ser simbolista”, cuenta Monroy, el vocal y compositor de los temas de los Surmenage.



El concierto que tendrá un valor de ochenta córdobas iniciará con la banda de rock, quienes además de llevar el LP regalarán los discos a las primeras veinte personas

que lleguen al bar ubicado en Galerías Santo

Domingo.



Uno de los planes de la agrupación es la filmación del tema: “Entre tu bala y mi espalda”, en los próximos meses. Asimismo sueñan llevar su música a otros países centroamericanos, y finalmente grabar el disco completo el año próximo.