Latinoamérica presente en Cannes

Con más de 20 películas seleccionadas, cuatro de ellas en competición por la Palma de Oro, el cine de América Latina ocupa un lugar de honor en el 61º Festival de Cannes --a realizarse del 14 al 25 de mayo-- y se apresta a desplegar, por tercer año consecutivo en esta cita, su condición de cinematografía de dimensión universal.



“América Latina confirma su vitalidad”, declaró el delegado general del Festival, Thierry Frémaux, al comentar la selección.



Tras dos ediciones con preeminencia mexicana en la selección oficial, corresponderá este año a los brasileños Fernando Meirelles, Walter Salles Daniela Thomas, y a los argentinos Pablo Trapero y Lucrecia Martel, representar al cine latinoamericano en la competición por la Palma de Oro.



Y después de dos años en que varios filmes latinoamericanos figuraron en el palmarés de Cannes (“Luz silenciosa” del mexicano Carlos Reygadas; “Ver llover” de la mexicana Elisa Millar; y “XXY” de la argentina Lucía Puenzo en 2007; “Babel” del mexicano Alejandro González Iñárritu; y “Primera nieve” del argentino Pablo Agüero en 2006), quizá la “tercera sea la vencida” para que la codiciada Palma de Oro corone a un director de la región.



Fernando Meirelles tendrá los honores de la gala de apertura del Festival, en la que presentará su película “La ceguera”, basada en una obra del premio Nobel portugués, José Saramago.



Lucrecia Martel competirá con “Mujer sin cabeza”; mientras que su compatriota Pablo Trapero, autor de “Mundo Grúa” y “El Bonaerense”, concurrirá con “Leonera”.



Walter Salles, un asiduo participante del Festival de Cannes, en el que presentó “Diarios de motocicleta”, y del que fue miembro del jurado en 2002, presentará “Linha do Passe”.



Los cuatro filmes latinoamericanos competirán con otras 18 obras, entre ellas filmes de cineastas de la talla de Clint Eastwood, que presenta “The Changeling”; Wim Wenders con “The Palermo shooting”; o Steven Soderbergh, cuyo filme “Che”, sobre la vida de Ernesto Guevara, encarnado por Benicio Del Toro, aportará su grano de arena a la tonalidad latinoamericana de la selección.



También lo hará el documental “Maradona” de Emir Kusturica, éste presentado fuera de competición.



Más participaciones

En la sección Una Cierta Mirada, se presentan: “A festa de la menina morta” de Matheus Nachtergaele, actor brasileño que debuta como director con este filme; y “Los bastardos” del mexicano Amat Escalante, descubierto hace tres años en esta misma sección con su primer largometraje “Sangre”.



La sección paralela Quincena de los Realizadores, seleccionó no menos de cinco películas latinoamericanas: “Tony Manero” del chileno Pablo Larraín; “Acné”, primera obra del uruguayo Federico Veiroj; “Liverpool” del argentino Lisandro Alonso --de quien ya fueron presentadas en Cannes “La Libertad” (2001), “Los muertos” (2004) y “Fantasma” (2006)--, “Salamandra” del argentino Pablo Agüero, y el cortometraje “Muro” del brasileño Tiao.



“Tony Manero” es el segundo largometraje de Pablo Larraín después de “Fuga” (2006). “Acné”, es la opera prima de Federico Veiroj. Por su parte, Pablo Agüero, del que “Salamandra” es también el primer largometraje, ha obtenido ya laureles en Cannes, puesto que su corto “Primera nieve” fue galardonado con el Premio del Jurado del Cortometraje en este Festival en 2006.



En la selección de la Semana de la Crítica, figura en competición “La sangre brota”, del argentino Pablo Fendrik, y como película de clausura “Desierto adentro”, del mexicano Rodrigo Pla.



En el capítulo de cortometrajes, la Semana seleccionó el franco-mexicano “Beyond the Mexican Bay” de Jean-Marc Rousseau; el brasileño “Areia”, de Caetano Gotardo; el argentino-paraguayo “Ahendu nde sapukai” (Oigo tu grito), de Pablo Lamar; y el brasileño “A espera”, de Fernanda Teixeira, éstos dos últimos en competición.



A ello hay que agregar “Lake Tahoe”, del mexicano Fernando Eimbcke, programada en tanto Revelación FIPRESCI del año; y “Mi vida dentro”, de Lucía Gaja, en el marco de la sesión especial dedicada al palmarés del Festival de Morelia.



Las películas de Nachtergaele, Veiroj y Agüero son otras tantas posibilidades latinoamericanas de figurar en el Palmarés de Cannes, mientras primeras obras concursan por la Cámara de Oro, premio destinado a coronar una opera prima de cualquiera de las secciones del

Festival.