¿Cómo nos trastorna la oscuridad?

Los humanos le arrebataron a la naturaleza un territorio que antes sólo pertenecía a ciertos animales y algunas plantas: la noche. Con la llegada de la luz eléctrica se conquistó la frontera de la oscuridad



Desde hace muchos siglos el hombre ha buscado cómo vivir más, tratando de estar despierto en la oscuridad, con la ayuda de mechones y candelas. Los romanos hacían sus grandes festines que duraban toda la noche. Muchos escritores con la ayuda de candelas, escribían durante la noche y nos han dejado obras memorables como La Comedia Humana de Balzac, En Busca del Tiempo Perdido de Prust, etc.



Con la llegada de la luz, la noche se ha ido poblando de todo tipo de personajes, hasta llegar a nuestros días, en los que la actividad de una gran ciudad es tan frénica en la noche como en el día. De hecho las estadísticas demuestran que en la civilización occidental cada vez se duerme menos, y ha aumentado el número de personas que viven y trabajan de noche.



Pero aunque hayamos iluminado la noche con postes de alumbrado público y luces de neón en las casa, la noche sigue siendo un territorio misterioso al que algunos tienen miedo. La ciencia está segura que la caída del Sol nos transforma, produce visibles cambios en nuestro organismo, e incluso, influye decididamente en nuestra salud.



El hombre es una especie que ha sido diseñado para la vida diurna y el reposo nocturno. De hecho muchas constantes vitales como la estimulación del sistema nervioso, la memoria, la atención, la función cardiovascular, pulmonar y la fuerza muscular, presentan su mejor actividad a mitad de la jornada, y desciende en la medida que va pasando el tiempo y se acerca la noche. Por eso la fatiga que experimentamos al oscurecer.



Nuestro reloj biológico

Se ha descubierto que nuestro organismo posee una especie de reloj biológico, que mide el paso del tiempo en virtud de los ciclos de luz y oscuridad, y regula la actividad. Cuando llega la noche, la temperatura corporal comienza a disminuir hasta llegar a su mínimo a las cinco de la mañana; se aumenta la secreción de melatonina (la hormona del sueño), el cerebro disminuye su actividad y los reflejos se vuelven más lentos. También la presión arterial disminuye al llegar la noche, para volver a recobrar vigor muy temprano por la mañana.



¿Cómo funciona este reloj biológico? Existe un grupo de células en el hipotálamo que presentan una actividad rítmica incluso cuando se les separa de su hábitat natural. Las células reciben ciertos impulsos desde los fotorreceptores de la retina, lo que les permite mantener su ritmo dependiendo de la cantidad de luz que hay en el exterior.



La información temporal básica nos llega a través de los ojos, pero no tienen nada que ver con la visión. En un experimento con ratones ciegos, se observó que eran capaces de regular sus ciclos de luz y oscuridad.



¿Para qué sirve este reloj biológico? Este reloj interno tiene una periodicidad de 25 horas. Se llama ciclo circadiano y es uno de los responsables de que nuestra especie se haya adaptado a la rotación de la Tierra. Gracias a él, hemos anticipado cuándo va a dejar de brillar el sol, cuándo debemos dejar de trabajar para que nuestro organismo descanse o cuánto tenemos que comer.



Cuando llega la tarde, disminuyen las secreciones de sustancias como el cortisol, la insulina y la glucosa, que están relacionadas con los mensajeros químicos de la sensación de hambre y saciedad. Por eso, de noche tendemos a comer menos, incluso almacenamos menos calorías.



Las observaciones sobre el ritmo cardíaco nos están permitiendo utilizar mejor algunos medicamentos, y cómo tratar mejor algunas enfermedades como la hipertensión, el asma y algunas enfermedades metabólicas.



Hoy sabemos por las observaciones del ciclo cardíaco, que la noche es un problema para los que padecen asma, hipercolesterolemia y úlceras.



La producción de colesterol y otras grasas aumenta en sangre cuando llega la noche, por lo que se recomienda que tomen su medicamento por la noche.



De igual manera, la secreción de ácidos en el estómago aumenta al llegar la noche, por lo que también se recomienda a estos pacientes tomar su medicamento al acostarse.



Los síntomas del asma se recrudecen entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana.



Las personas que padecen de enfermedades cardiovasculares, deben de saber que la posibilidad de sufrir un infarto disminuye en las horas nocturnas y crece en los primeros momentos tras el amanecer.



¿Por qué tenemos miedo a la oscuridad? En realidad no se sabe exactamente por qué le tememos a la oscuridad. Para algunos se da un descenso en los neurotransmisores: adrenalina, nosepinefrina, el cortisol (hormona) y otras hormonas que nos permiten afrontar las situaciones de peligro. Algunos investigadores opinan que: “La rutina y la actividad diaria nos impiden pensar en nuestros problemas. Pero al llegar la noche, nos encontramos sólo con nosotros mismos e inevitablemente aparece el miedo”.



El 1% de la población tiene un miedo exagerado por este temor, los llamados terrores nocturnos; una enfermedad relacionada con la fatiga y la ansiedad crónica.



En el caso de los niños los terrores nocturnos están relacionados con su gran imaginación. Los padres no deben obligar a sus hijos a dormir a oscuras si ellos no quieren. Lo mejor es dejarles una pequeña luz encendida y poco a poco, con el tiempo, irá retirándola. También es útil hablar con ellos acerca de sus temores.



De cualquier manera, la noche no sólo mueve el miedo, sino que también es un terreno abonado para la creatividad, el romanticismo y la diversión. Quienes más pueden dar fe de esto son los jóvenes, por lo general estos descubren la noche entre los 16 y los 20 años.



Un alto porcentaje de jóvenes asiste frecuentemente a las discotecas, o a bares nocturnos. Es el período en que los hombres y las mujeres se inician socialmente, y consideran que es un elemento esencial para convertirlos en adultos.



Cambios de hábitos

Al paso de los años, los hábitos de las personas comienzan a cambiar. Al llegar a los 30 años gustan menos de asistir a las discotecas, prefieren ir bares más apacibles o ir a los restaurantes. En la medida que avanzamos en edad vamos prefiriendo las reuniones con menos ruidos, encontrarnos con amigos para cenar o en reuniones más familiares.



¿Nos afecta trabajar de noche? La noche también ejerce sus efectos sobre los trabajadores. Está documentado que existen más accidentes laborales durante la noche. También está comprobado que nuestra eficacia también desciende. Al iniciar un trabajo de noche, el organismo requiere de un período de adaptación a la tarea nocturna, durante el cual pueden aumentar los incidentes y los errores.



La revista The Laucet ha realizado un extenso estudio sobre el tema, que incluye desde los años cuarenta hasta finales de siglo. El análisis mediante electroencefalogramas, electromiogramas y prospecciones de la actividad ocular, ha demostrado un considerable aumento de la fatiga en los obreros que trabajan de noche respecto a los que trabajan de día; se reduce su estado de alerta y cometen más errores.



Los continuos cambios de turno en los trabajadores favorecen la aparición de problemas gastrointestinales, graves problemas de sueño, cefaleas, trastornos nerviosos y muchos problemas familiares.



Para el que vive o trabaja de noche, tarde o temprano le pasará la factura el cúmulo de consecuencias físicas y síquicas que trae.



El virus constantemente por la noche, nos ha hecho desarrollar una curiosa relación de amor-odio con la noche.



