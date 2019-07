Maternidad contagia a famosas

En el marco de celebración del Día de la Madre, famosas como Camila Sodi, Susana González y Alicia Machado, entre otras, se preparan para recibir a la cigüeña en cuestión de meses o incluso días.



Acorde a la hermética relación sentimental que ha llevado con el actor Diego Luna, la sobrina de Thalía, Camila Sodi, vive un embarazo alejada, en la medida de lo posible, de la lente de los paparazzis y la prensa.



Casi al mismo tiempo, las actrices Itatí Cantoral y Susana González, ambas ex parejas de Eduardo Santamarina, dieron a conocer la noticia de su próxima maternidad a los medios de comunicación.



Mientras que la primera, con cuatro meses de embarazo, consideró un milagro encontrarse a la espera de su tercer hijo, la protagonista de “Pasión” confirmó la noticia, luego de que ésta comenzara a difundirse a manera de rumor.



En víspera de dar a luz, la cantante y actriz Mariana Garza no ha dejado de lado sus compromisos como parte del reencuentro del grupo Timbiriche. A lo largo de sus presentaciones, el abultado vientre de la intérprete no ha impedido su movilidad sobre el escenario y la ejecución de las coreografías.



En lo que a la actriz venezolana Gabriela Spanic se refiere, parece seguir los pasos de su hermana gemela Daniela, quien luego de sobrevivir a los efectos de un derrame cerebral dio a luz a su pequeña hija Catalina. Gaby espera ahora también a su primer hijo, un varón al que posiblemente nombre Jesús o Neil Alejandro.



Gabriela Espino y Alicia Machado son otras venezolanas que en breve se convertirán en madres.



Mientras, en el firmamento artístico de Hollywood, la protagonista de filmes como “Tomb Raider”, Angelina Jolie, aumentará la familia tentativamente en julio próximo, al traer al mundo a sus gemelas.



Considerada como una de las mujeres más sensuales del planeta, Jessica Alba debutará también en pocas semanas como madre; en tanto que Nicole Kidman espera recibir la visita de la cigüeña en julio.