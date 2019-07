Se casó la hija de George Bush

En una bienvenida pausa, en medio de dos guerras, terrorismo, aumento de precios del petróleo y otras aflicciones; el presidente estadounidense, George W. Bush, celebró el sábado la boda de su hija Jenna, en su rancho de Texas.



Jenna Bush, de 26 años, decidió según sus padres, renunciar a una boda con gran pompa en la Casa Blanca con su ahora esposo Henry Hager, de 30 años, hijo de un ex líder del Partido Republicano en Virginia.



“Hoy es la boda de mi hija Jenna. Es una ocasión feliz para nuestra familia”, dijo el presidente en su mensaje de radio semanal. “También es un momento especial para Laura, quien este fin de semana del Día de la Madre verá a una joven que criamos juntos, avanzar hacia el altar”, dijo Bush horas antes de la ceremonia.



La joven pareja pronunció sus votos durante la tarde, al pie de una gran cruz de piedra calcárea de Texas que el presidente estadounidense hizo erigir cerca de un lago, en su vasta propiedad de 850 hectáreas.



Según los detalles dados por la prensa de moda y del corazón, Jenna Bush vistió un vestido de Oscar de la Renta complementado con una larga cola.



El anillo, engarzado de zafiros, es una reliquia de la familia Hager, confirmaron asesores de Bush.



Se supone que unas 200 personas fueron invitadas a la boda, que la familia calificó como íntima.



A pesar del carácter íntimo de la ceremonia, los comercios de la zona no se privaron de explotar la ocasión, sacando a la venta multitud de souvenirs, llaveros, tazas y hasta botas de vaquero con la foto de los novios.



La pareja

Jenna Bush y Henry Hager se comprometieron oficialmente en agosto pasado, después de que la joven diese el “sí quiero” durante un paseo en Maine, no muy lejos de la propiedad del presidente George Bush.



La hija del presidente estadounidense, quien saltó a los titulares durante el primer mandato de su padre por su gusto por las fiestas con abundante alcohol, es hoy una institutriz diplomada por la Universidad de Texas, que pasó seis meses en Panamá trabajando para Unicef y que publicó un exitoso libro, “Ana’s store”, sobre el Sida y la pobreza.



Desde hace unas semanas Jenna promociona además, junto a su madre, el libro para niños que escribieron juntas: “Read all about it”.



La joven conoció a su prometido Henry Hager durante la campaña de reelección de su padre en 2004, en la que participó Hager, quién está a punto de diplomarse en una escuela de gestión, y se prepara para

trabajar en una compañía de electricidad de Baltimore donde adquirió una casa.