Gloria Trevi: "Mi vida ha sido un carnaval"

Gloria Trevi aseguró el lunes que su vida ha sido un carnaval, momentos antes de interpretar por primera vez el tema de la extinta Celia Cruz en un programa en Miami a dúo con la sonera cubana Albita.



Después de la ''tempestad'' que atravesó mientras estuvo en la cárcel hace unos años, la controvertida estrella mexicana dijo sentirse plena, segura y ganadora, en uno de los mejores momentos de su vida.



Pese a los momentos dolorosos que pasó estando en prisión durante más de cuatro años, acusada de abuso de menores, ''si pudiera elegir borrar algo de mi vida, no borraría nada'', aseguró la Trevi a la AP en una entrevista telefónica, horas antes de grabar ''La descarga con Albita'', que se transmite en Estados Unidos los domingos.



''Todo lo que he vivido me ha servido de experiencia y me convierte en la persona que soy. Tal vez no sea la mejor del mundo, pero si borrara algo tendría menos experiencia, menos conocimiento y menos capacidad para interpretar, para entregarme, para cantar. Acepto mi pasado'', recalcó la artista de 40 años, quien en el 2004 fue absuelta de todos los cargos.



Trevi se encontraba en Miami para participar en el programa televisivo de la cubana, cuya fecha de transmisión no ha sido revelada.



''Mi vida ha sido un carnaval'', manifestó en tono jocoso, y de inmediato agregó que ese carnaval tuvo un comienzo frío y que ahora ''está en la etapa más buena, la más divertida''.



En el episodio de una hora, ambas artistas cantarán por primera vez a dúo ''La vida se va'', del álbum ''Una rosa blu'' de Trevi, y ''La vida es un carnaval'', acompañadas por una banda de siete músicos.



Mantendrán también una conversación íntima, cual si se tratara de un par de amigas que se encuentran en un estudio de grabación, dijo a la AP Albita, adelantando que ambas pasarán revista a los momentos más importantes de la carrera artística de Trevi.



''Vamos a recorrer las canciones más importantes de ella en vivo, recorrer su historia con la música, dar a conocer la otra parte de ella'' que no se sabe, dijo la intérprete cubana ganadora de un Latin Grammy, cuyo programa ''da la posibilidad de ver a los artistas en lo más íntimo''.



La Trevi, quien planea celebrar en grande el año entrante sus 20 años de trayectoria, prevé realizar en México un megaconcierto de cuatro a seis horas con un público de diferentes ciudades y países, que podría grabarse para lanzar un disco en vivo o transmitirse por televisión.



''Va a ser un concierto largo, hasta que nos quedemos afónicos de tanto haber cantado'', adelantó la intérprete de ''Todos me miran'' y ''Pelo suelto'', cuyo mayor aprendizaje de sus días en la cárcel fue ''que no debo tener miedo de amar sino que tengo que ver muy bien a quién amo''.



A lo mejor por eso es que no silencia sus sentimientos.



''He ido aprendiendo que no te puedes guardar los 'te quiero', los tienes que dar sin miedo'', dijo la cantante, que aprovecha cada instante que puede para disfrutar en familia con sus hijos.



La Trevi, que recientemente grabó en Miami su éxito ''Cinco minutos'' en versión pasito duranguense, siente que profesionalmente le faltan ''muchísimas cosas'' por concretar.



''Me falta todo ... me falta hacer el mejor disco de mi vida, el mejor concierto de mi vida'', declaró. ''Lo mejor está por venir''.