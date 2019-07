Diez años del Volkswagen Beetle

Volkswagen de América celebró el décimo aniversario del pequeño y encantador Bettle, un automóvil que originalmente fue creado como un estudio de diseño bajo el nombre Concept 1 y que apareció por primera vez durante el Autoshow de Detroit de 1994; sin embargo, su debut mundial como auto de producción fue hasta 1998.



“Estamos muy orgullosos de celebrar el décimo aniversario del nuevo Beetle, un vehículo que se ha convertido en icono, produciendo un impacto memorable en la historia automotriz y la cultura pop, además de que para nosotros, este auto refleja el compromiso de Volkswagen con la individualidad, el diseño y el placer de manejar”, señaló Stefan Jacoby, Presidente de Volkswagen of America.



Desde su introducción, Volkswagen ha innovado y mejorado las funciones del automóvil para satisfacer las necesidades tan cambiantes de sus clientes, por lo que desde la aparición en 1998 del Beetle, la marca alemana ha lanzado también una versión convertible.



A pesar de que su forma general y estilo son similares a los de su predecesor, el comúnmente llamado “escarabajo”, es una creación contemporánea a la cual se le han incorporado todos los avances que permitan mejorar su funcionamiento; y aunque todavía posee los característicos faros inclinados o el techo arqueado, el nuevo Beetle cuenta con mejores funciones de seguridad y equipamiento, así como un interior completamente rediseñado que lo hace más cómodo.





Tiñendo de color y energía las pistas

El exterior del nuevo Beetle continúa con su forma característica, aunque actualmente se ofrece una gran variedad de vibrantes colores como: Laser Blue, Gecko Green, Salsa Red, Harvest Moon, Platinum Gray, Black, Reflex Silver y Sunflower Yellow.



Los nuevos Beetle coupé y convertible representan una gran cantidad del total de las ventas de Volkswagen, y tan sólo en Estados Unidos excedieron las 500 mil unidades vendidas hasta el mes de abril.



Desde sus clubes de fans, hasta su prolífica carrera en Hollywood, el Beetle es un elemento imprescindible de la cultura pop; y gracias a la silueta, que distingue al vehículo, ha sido considerada como la más fácil de reconocer en toda la historia automotriz.



Fuente: Univisión.com



Red Edition: fuera de lo común

Si la exclusividad es un valor añadido, el nuevo Beetle Red Edition se abre camino con firmeza. De hecho, la distinción es su tarjeta de presentación y Volkswagen tan sólo producirá 200 modelos de la gama, la mitad de ellos cabriolet.



El Red Edition es realmente un producto diferenciador que poco tiene que ver con lo visto hasta la fecha. Su singularidad viene refrendada por una placa distintiva incorporada en el interior del vehículo, que contiene la correspondiente numeración del vehículo dentro de la serie limitada (001/100), así como por el logotipo Red Edition que luce en la carrocería.



La carrocería con pintura negra metalizada, se combina con una tapicería interior roja en cuero perforado. Desde luego que no hay muchos que luzcan así, quizá sólo otros 99.



Si de presumir se trata, basta con tomar nota de un equipamiento fuera de lo común: Pocos se mueven al ritmo que marcan sus llantas de aleación de 17" Sarasota, y no son muchos los que cuentan con asientos delanteros calefactables, empuñadura del freno de mano y pomo de la palanca de cambio en cuero; volante de tres radios en cuero perforado; airbags frontales y laterales de gran tamaño y espejos retrovisores exteriores térmico y eléctrico sin ángulo muerto en el lado del conductor.





Además, el programa electrónico de estabilidad (ESP, ASR, EDS) hará que nos sintamos muy protegidos, incluso si las condiciones climatológicas son adversas.



En cuanto a la mecánica, el Beetle presenta una sólida gama de motores que incluye las dos variedades en gasolina -102 y 150 CV- y la versión TDI, turbopropulsada por sus 105 CV.





Fuente: hoymotor.com