BlackBerry Bold 9000 a la conquista

Cables Combinados



El grupo canadiense Research In Motion (RIM) presentó oficialmente la nueva versión de su teléfono multifunción BlackBerry; se trata del BlackBerry Bold 9000, con el que pretende competir más directamente con el iPhone de Apple.



El Blackberry Bold 9000 tiene una pantalla mucho más nítida que el modelo actual, Curve, y cuenta con la tecnología más avanzada. Asimismo cumple con una doble finalidad, pues podrá ser usado para trabajar y con fines recreativos.



Posee una pantalla con el doble de resolución con respecto a su modelo anterior, que le permite tener una visualización más clara. Aunque tiene la misma calidad, no tiene el tamaño del iPhone de Apple, que ha surgido como un fuerte competidor en su categoría.



Con este lanzamiento, la compañía canadiense se ha adelantado a Apple y su esperado nuevo modelo de iPhone preparado para las nuevas redes de telefonía, que se prevé salga a la venta en el mes de junio.



La prensa especializada estadounidense ve en el BlackBerry Bold 9000 al gran competidor para la nueva generación del iPhone, a pesar de que no incorpora pantalla táctil y sigue siendo más grueso. El nuevo teléfono ha mejorado sus funciones multimedia, e incorpora una cámara de 2 megapíxeles con zoom, y permite reproducir vídeos.



Con este teléfono celular, RIM apunta a una clientela de negocios y a consumidores exigentes.



En un comunicado, la empresa precisó que el móvil, que estará disponible en color negro, será el primer aparato compatible con las redes de alto rendimiento HSDPA. También contará con acceso a internet Wi-Fi, el sistema de posicionamiento GPS y conexión USB 2.0.



El BlackBerry Bold además, permite que el usuario personalice el aspecto del móvil con unas carcasas de colores, que pueden ser azules, marrones, verdes, grises o rojas.





Mayores ventajas

El BlackBerry Bold permitirá “hablar por teléfono mientras se envían y reciben correos electrónicos; navegar por internet y descargar y trabajar con los programas Word, Excel y Powerpoint”, según RIM. El aparato también está habilitado para la reproducción de música, fotos y visualizar videos.



“El nuevo BlackBerry representa una gran paso para los teléfonos inteligentes de negocios, y justifica su nombre por la gran velocidad, su potencia y múltiples funciones”, declaró Mike Lazaridis, Presidente y Codirector de RIM.



RIM no anunció el precio del Bold, ni tampoco fueron específicos con respecto al servicio telefónico.



De momento AT&T es el único servicio estadounidense para celulares con banda ancha que operará el modelo inicial del Bold. Versiones posteriores se ampliarán a otras empresas telefónicas como Sprint Nextel Corp. y Verizon Wireless networks, según Lazaridis.



RIM anunció también una alianza con el Banco Real de Canadá (RBC) y la agencia de información Thomson Reuters en el lanzamiento de un nuevo fondo de capital de riesgo, el “BlackBerry Partners Fund LP”, que contará con 150 millones de dólares y servirá para financiar mejores servicios y aplicaciones móviles.





IPhone suma mercados

Por otra parte, Apple ha anunciado que las compañías Optus, SingTel, Bharti Airtel y Globe, venderán el iPhone en Australia, Singapur, India y Filipinas, informa Canal PDA.



Se confirma así el abandono del modelo de exclusivas por país, puesto que Vodafone también lo tendrá en Australia e India.



Apple parece estar dispuesta a llegar al 9 de junio con el mayor número posible de acuerdos para la distribución del iPhone. Hoy ha fichado otras cuatro operadoras en dos países, elevando hasta los 20, si no nos fallan las cuentas, el número de mercados en los que el teléfono está ya disponible o lo estará durante el año 2008.