Pink Floyd en la Cinemateca

La Cinemateca Nacional no se detiene, y esta vez nos trae la historia de un legendario cantante de un grupo de rock que hasta la fecha, es recordado a través de todas sus líricas. Conocé más allá de la vida de Pink Floyd.





“The Wall”



Una cinta llena de drama y de música, con duración de 65 minutos, y dirigida por Alan Parker; cuenta la vida de Pink, el cantante de un grupo de música que arrastra desde la infancia una serie de traumas, debido a la estricta educación que recibió. Harto del mundo de su profesión, termina refugiándose en la droga, como única alternativa para romper con el muro que él mismo ha creado a su alrededor.



Esta película, según comentarios de M4DH4TT3R, alguien que la disfrutó, “debería de tener una categoría para ella sola. Aunque es difícil describirla como una película, y no como un larguísimo video clip, ya que si no me equivoco (siempre he comentado esto con un amigo), salió antes el disco 1979 que la película (1982)”.



“Aunque es probable que ambas ideas saliesen a la vez de la cabecita de Gilmour y compañía; peliculón sin duda, y creo que es una de esas que hay que haber visto una vez en la vida. Escena mítica: Suena ‘Comfortably Numb’, y el protagonista destroza todo a su alrededor, y a continuación se tira a la piscina con las venas cortadas. Bueno, también está la más vista, que es la de ‘La fábrica de niños’, con el ‘Another Brick on the Wall part 2’; pero eso es otra historia”, rezaba el comentario en su totalidad.





TOME NOTA:

“The Wall” de Pink Floyd se proyectará hoy jueves 15 de mayo con sonido digital masterizado. Admisión: 25 córdobas. Hora: 7:00 p.m. Local: Cinemateca Nacional, ubicada en el Centro Cultural Managua.