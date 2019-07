Shania Twain anuncia separación

TORONTO /AP



Shania Twain, y su esposo y productor musical, Robert “Mutt” Lange, anunciaron su separación tras 14 años de matrimonio.



La estelar cantante canadiense de música country, de 42 años, y su esposo, de 59, se casaron en 1993 y tienen un hijo de seis años llamado Eja.



El publicista de la cantante no dio más detalles sobre la separación de la pareja.



Lange y Twain, que se hicieron famosos con canciones del tipo de “Man! I Feel Like A Woman!” y “You’re Still the One”, recientemente abrieron una ruta para excursionistas en su propiedad de Nueva Zelanda, con lo cual cumplieron un acuerdo diseñado a eliminar temores de que personalidades ricas extranjeras estaban adquiriendo y aislando algunas de las mejores propiedades de bienes raíces del país.



Lange produjo tres de los discos de Twain: “The Woman in Me” de 1995; “Come on Over”, de 1997; y “Up!”, de 2002.