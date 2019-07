Honores a Marco Antonio Solís

MIAMI BEACH /AP

La Asociación de Compositores, Autores y Editores de Estados Unidos honró por segunda ocasión consecutiva a Marco Antonio Solís como compositor del año, durante la 16ta edición de los Premios a la Música Latina.



La Ascap --por su nombre en inglés-- premió al mexicano por su actividad creativa, ya que compuso siete canciones galardonadas este año: “Basta ya”, “Cómo me haces falta”, “Cuando regreses”, “Más que tu amigo”, “No puedo olvidarla”, “Ojalá” y “Que vuelva”.



“Basta ya” fue galardonada como la mejor de la categoría regional mexicana.



“El artista... es uno de los cantantes-compositores más influyentes en Latinoamérica”, dijo Ascap al dar a conocer los ganadores. “Su música se mantiene tan original como cuando comenzó a escalar las listas de preferencias; un logro alcanzado por producir música que trasciende las tendencias y las generaciones, simplemente enfocándose en seguir su propia visión creativa”.





Más premiados

El premio a la canción latina del año fue para “Mi corazoncito”, escrita por Anthony Santos e interpretada por el grupo Aventura.



La empresa Sony/ATV Music Publishing se consagró como la editora del año, al obtener 44 canciones galardonadas.



El salsero Víctor Manuelle recibió el premio Golden Note (Nota de oro), “por su iniciativa y contribución continua a la música latina”.



Ese galardón es el mismo que años anteriores han recibido artistas como Elton John, Garth Brooks, Joan Sebastian, José Feliciano, Quince Jones y Stevie Wonder, entre otros.



Mientras, el grupo de rock Black:Guayaba se convirtió en el primer grupo o artista latino honrado con el premio “ASCAP’S Vanguard” (A la vanguardia), que reconoce el “impacto de nuevos géneros musicales, y aquellos en desarrollo que ayudan en la formación del futuro de la música”.



La cena de gala, que se realizó en un lujoso hotel de esta isla, comenzó cuando la banda puertorriqueña Black:Guayaba se subió al escenario para deleitar a unos 450 asistentes con su canción “Volver a empezar”; y de inmediato recibió su premio.



“Gracias a Ascap, por este reconocimiento, nos sentimos muy honrados en ser los primeros latinos en recibirlo”, manifestó Carlos Colón, el tecladista del grupo.



Entre los artistas presentes también estuvieron Arturo Sandoval, Tito Nieves, Olga Tañón y Johnny Pacheco.



El premio a la canción tropical del año fue para “Shorty Shorty”, escrita por Steven Tejeda e interpretada por Xtreme.



La canción rock/pop fue “Bendita tu luz”, escrita por Fher del grupo mexicano Maná.



Y la mejor canción pop/balada fue “Tu recuerdo”, escrita por el puertorriqueño Tommy Torres e interpretada por Ricky Martin y LaMari del grupo Chambao.



Como la canción urbana del año quedó “No te veo”, escrita por J King, Maximan and Güelo Star.