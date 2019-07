Solidaridad artística Canto por la niñez

La cantante colombiana Shakira, el español Alejandro Sanz y la intérprete argentina Mercedes Sosa actuaron ayer junto a otros artistas consagrados en un concierto por los niños de América latina, ante unas 100 mil personas en Buenos Aires.



El tema “En la ciudad de la furia”, uno de los mayores hits de la disuelta banda local Soda Stereo, entonado por Shakira y Gustavo Cerati, autor y mentor de uno de los más famosos grupos roqueros de América Latina, se anunció como el plato fuerte para el cierre del festival.



Los roqueros argentinos Fito Páez y Pedro Aznar, el grupo La Portuaria y el baladista Alejandro Lerner, el dúo puertorriqueño Calle 13, el cantante uruguayo Jorge Drexler y la mexicana Paulina Rubio, desfilaban a lo largo de la tarde sobre un enorme escenario al aire libre montado en un predio de la Costanera Sur de Buenos Aires, cercano al río de La Plata.



“Está buenísimo poder estar dando una mano desde la música, lo mejor que sabemos hacer, para este trabajo maravilloso que hace la fundación ALAS para los niños”, dijo Pedro Aznar, antes de entonar “Como la Cigarra”, perteneciente al cancionero popular de la autora de cuentos y canciones infantiles María Elena Walsh.





Invitada especial

Mercedes Sosa, de 72 años y una de las voces más representativas del repertorio popular argentino y de América Latina, era la invitada especial de Shakira.



“Para mí, Mercedes Sosa es una de las figuras más grandes de la música; una de las voces más completas de nuestro folklore y un auténtico símbolo de la sensibilidad. La sigo, admiro su música y tenía muchas ganas de invitarla y ella aceptó”, contó Shakira horas antes del recital.



La Fundación América Latina en Acción Solidaria (ALAS), creada a instancias de Shakira en 2006, y cuyo presidente honorario es su compatriota y Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, organizó dos conciertos simultáneos en Argentina y México con el fin de crear conciencia sobre 32 millones de niños que viven en situación de pobreza en América Latina.



“En América Latina, más de 32 millones de niños viven con un dólar al día. Es difícil hasta para ti”, repetían spots publicitarios entre actuación y actuación.



El consejo de activistas de ALAS es presidido por el artista español Miguel Bosé y lo integran el magnate mexicano Carlos Slim, el hombre más rico de América Latina; el argentino Alejandro Bulgheroni; el filántropo estadounidense Howard Buffett y el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga, entre otros.







No cantó en concierto solidario



Juanes sin “alas”





Bogotá / AFP

El cantante colombiano Juanes canceló su participación en un concierto a favor de la niñez latinoamericana celebrado ayer en México porque las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos impidieron despegar su avión por problemas de sobrepeso, anunció su empresario.



“El avión de Juanes, donde viajaba con sus músicos e instrumentos, fue desautorizado a despegar de un aeropuerto de Sacramento, por el peso de la aeronave y la altura del aeropuerto de la mexicana Toluca, donde llegarían”, anunció el empresario Fernán Martínez.



“Ante esa situación, y contra toda la voluntad de la fundación ALAS --que lideran varios artistas de Latinoamérica-- y de Juanes, es imposible llegar a México a tiempo para participar en el evento”, añadió Martínez, en declaraciones a la radio privada Caracol.



Según su apoderado, el afamado cantante está “muy triste” por no poder participar en el evento que convocó a 27 de los más destacados artistas de la región, en dos conciertos simultáneos que se presentarán en la ciudad mexicana y en Buenos Aires, Argentina.



“El compromiso de Juanes con sus colegas es algo muy serio, y el no participar en el concierto lo deja muy triste y deprimido”, recordó Martínez, tras revelar que pese a que la Corporación Interamericana de Entretenimiento consiguió un permiso de aterrizaje en la ciudad mexicana, “los exigentes protocolos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos lo impidieron”.