¡Arriba la salsa!

El III Festival de Salsa realizado el sábado por la noche, inyectó de sabor latino a los presentes que, canción tras canción, no dejaron de demostrar sus mejores pasos de baile y corear los éxitos que formaron parte de la velada musical.



A las 8 de la noche arrancó Macolla como grupo telonero. Desde que iniciaron con “Homenaje a la música latina”, la agrupación puso a calentar los huesos. Entre el repertorio de Macolla sonaron temas de Luis Enrique, Oscar de León, Gilberto Santa Rosa, entre otros. Fue una hora completa de ritmo a cargo de la agrupación nicaragüense.





Jerry Rivera

Sin mucha demora Jerry Rivera se apoderó del escenario. Con su primer tema de la noche: “No hieras mi vida”, el boricua causó furor. Luego hizo pausa para saludar al público que cada vez aumentaba en número. Agradeció por el cariño demostrado y expresó el orgullo de compartir escenario con otros exponentes de la salsa como La India y el Grupo Niche.



Durante su actuación, el cantante aprovechó para hacer un recorrido por los éxitos musicales que lo colocaron entre los favoritos del gusto latino, algo que por supuesto gozó el público nica. Canciones como “Dame un beso así”, “Una y mil veces”, “Quiero”, “Ese”, “Amores como el nuestro”, “Un amor verdadero”, entre otros, hicieron de la denominada Zona Claro una pista de baile para parejas y grupos de amigos.





La diosa de la Salsa

Con la fuerza expresiva que la caracteriza, faltando poco para las 11 de la noche, La India ingresó al escenario saludando a gritos a los presentes. Desde su llegada hasta su partida, La India conmocionó completamente al público, lo que la convirtió en la artista más aclamada de la noche.



“Dicen que soy” fue el tema con el que inició. Le siguió “Mi mayor venganza”, “Ese hombre”, además de un homenaje a Celia Cruz (q.e.p.d.).



Después de interpretar su tema de despedida, el público clamó por más, lo que hizo que “la princesa de la salsa” regresará, para que con saltos y besos, y cubierta con nuestra bandera, dijera “hasta pronto”; y como gesto de agradecimiento por el recibimiento, se desprendió de sus joyas y las lanzó al público.



Con ese acto inolvidable, La India le dio paso al Grupo Niche, los más esperados por el público adulto. A las 12: 50 de la media noche, con “Cali pachanguero”, la agrupación colombiana inició su presentación. El legendario grupo incluyó en su repertorio “La negra no quiere”, “Una aventura”, “Gotas de lluvia”, y otros de sus contagiosos temas.



De las dos localidades la preferencial fue la que menos asistencia tuvo. El área VIP no se llenó completamente, pero tuvo una cantidad considerable de personas. Todo el evento, organizado por 28 Producciones y presentado por Claro, transcurrió si alteraciones; predominaron las ganas de mover las caderas al ritmo del inconfundible sabor de la Salsa.