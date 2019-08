Timbiriche se despide

MÉXICO /AP



Con un sentimiento agridulce, los integrantes de Timbiriche se despidieron definitivamente el sábado de su público, durante el concierto de ALAS en el Zócalo de la capital mexicana, luego de un año de celebrar por el país su 25 aniversario.



Aunque el cinco de mayo fue su último concierto masivo, la presentación del sábado fue un “estirón”.



De ahora en adelante, los miembros del grupo: Benny, Sasha, Diego, Alix, Mariana y Erick, se dedicarán a proyectos como solistas; y como en el caso de Sasha, no descartaron alguna participación en la actuación.



Estos nuevos proyectos los mantienen ilusionados. “Estamos algo tristes porque esta fue nuestra última presentación juntos”, dijo Benny en una rueda de prensa posterior a su actuación.



“Se acaba el proyecto, pero no es una desintegración, porque seguimos siendo una familia”, agregó.



La única que no pudo asistir a esta presentación fue Mariana, porque se encuentra en la última etapa de su embarazo.



Los integrantes de la banda dijeron estar orgullosos y honrados de que Miguel Bosé hubiese cantado con ellos el tema “México”, ya que el cantante español fue quien los apadrinó cuando iniciaron el proyecto, siendo todavía unos niños.



Los elementos de Timbiriche dijeron que era lógico que se unieran al proyecto ALAS y dieran una última actuación, porque después de todo, su inicio fue el de una banda infantil.



“Estamos agradecidos de poder propagar un mensaje a favor de la niñez, de la necesidad de darles una buena nutrición”, indicó Benny.



El músico dijo además que en esta ocasión “nos ganó el tiempo, pero estén seguros de que para futuros conciertos masivos como éste, tendrán lista una

canción que pudiera servir de lema a la causa de ALAS”.