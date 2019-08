ZR1: el Corvette más potente

Si lo que está buscando es pura potencia sobre cuatro ruedas, ya ha encontrado su vehículo soñado. Desgraciadamente sólo está al alcance de unos pocos afortunados. Corvette puso a la venta su nuevo modelo, ZR1, que da una potencia de 647 caballos. Es el más potente del mercado y se anuncia como el vehículo más económico de los modelos que superan los 600 caballos.



La firma estadounidense cumplió su palabra. El automóvil fue presentado en el Salón Internacional de Detroit de 2007. Allí la marca se comprometió a que el nuevo ZR1 desarrollaría 100 caballos de potencia por cada uno de los 6.2 litros de su motor. Al final se ha conseguido superar esa cifra, hasta llegar a rozar los 650 caballos.



Se convierte así en uno de los vehículos de calle más potentes del mercado, superando a otros modelos como el Lamborghini Murciélago LP640 Coupé, que alcanza los 641 caballos; el Mercedes-Benz SLR McLaren Coupé, que llega a los 626 caballos; o el Ferrari 599 GTB F1, que llega a desarrollar 620 caballos de potencia.



La mayor novedad que presenta el Corvette ZR1 es el nuevo motor que ha desarrollado la marca americana. Se trata del LS9 V8 de 6.2 litros; a parte de su rendimiento, recordamos que es de 647 caballos, da un par máximo de 819 Nm y llega a alcanzar unos escalofriantes 330 kilómetros por hora. Por ahora no se conocen los consumos, aunque desde la marca se asegura que será el más económico del sector.



Características

El desarrollo del nuevo motor origina un funcionamiento y un comportamiento del vehículo suave, y a la vez eficiente. Presenta dos modos de conducción diferenciados, uno diseñado para el día a día, y otro para una conducción más deportiva. Fue desarrollado en el Build Center de General Motors, en Wixom (Michigan); misma planta que construye el motor LS7 que equipa el Corvette Z06.



El nuevo modelo de la marca de General Motors, que saldrá a la venta a finales de este año, presenta más novedades a parte del nuevo motor. Entre otros equipamientos ofrece un resistente chasis y una transmisión opcional de seis velocidades, con un embrague de doble disco.



Corvette: la leyenda americana

La marca Corvette se creó en el año 1952, cuando General Motors quería sacar al mercado un coche deportivo que estuviera basado en los coches de carreras que maravillaban a los estadounidenses.



El primer modelo de la marca deportiva se trató de un vehículo descapotable, con unas líneas elegantes y deportivas para aquel momento. Su motor desarrollaba una potencia de 150 caballos, que se quedaba corta para las exigencias del público de aquella época.



Normalmente los vehículos de alta gama en los años 50 solían tener una mayor potencia de motor, debido a que el petróleo no era problema y el precio del combustible no era nada privativo. Así que Corvette tuvo que desarrollar años más tarde, motores que superasen los 400 caballos.



El modelo más vendido de la historia de la firma de General Motors fue el Corvette C3. Se llegaron a vender más de medio millón de unidades de este modelo, que presentaba unas líneas con grandes curvas que recordaban a las formas de la botella de Coca-Cola.



Su último lanzamiento fue en el año 2004 con el modelo C6, que presentaba una estética completamente innovadora en los diseños de la marca. Las novedades se encontraban en la supresión del paragolpes trasero y un frontal muy bajo.



Fuente: Elmuendomotor.es