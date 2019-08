La fotografía no es la labor por la que cualquiera puede vanagloriarse. Es el arte en las manos de quienes perpetúan momentos en imágenes con sentido y concepto. No sólo significa destripar un botón agudizando el sonido de un flash. Con la modernidad se obvian muchas herramientas que en su momento causaron emociones y resultados admirables. Un caso evidente es la magia del alto contraste clásico, que reposa en la fotografía en blanco y negro.



Oscar Navarrete, un destacado fotoperiodista, quien ha reunido una vasta experiencia en corresponsalía de guerra en los años 80, e intenso trabajo en agencias de noticias internacionales como Reuter, EFE, entre otros; por primera vez presenta la exposición que lleva por nombre: “Entre luces y sombras”.



Con esta colección de 50 imágenes, Navarrete pretende “revivir y recordar que el blanco y negro son colores también. Estas imágenes son expuestas con la necesidad de revivir los últimos cuatro años de esfuerzos, y momentos captados con una cámara digital, apelando a la apreciación de cada fotografía desde la opción dicromática”, comenta.



Su inspiración fueron Henri Cartier-Bresson, Robert Capa y Eugene Smith, según el fotógrafo, tres de los mejores maestros de la fotografía en blanco y Negro.



“Considero que el blanco y negro tiene encantos propios. Nos ofrecen la posibilidad de experimentar, aprender y apreciar una buena imagen. Su pureza, su escala de grises, sus medios tonos; todos ellos nos invaden de una nostalgia que los tiempos modernos y la era de la digitalización ya no nos permite disfrutar. Creo que las técnicas cambian, pero el gusto no”, agrega.



Más de Navarrete

Oscar Navarrete cuenta con 24 años de experiencia en el fotoperiodismo. Sus imágenes han sido expuestas en Madrid --España--, Graz --Austria-- y Tokio --Japón--.



Su labor también se unió al equipo de Tiempos del Mundo y la agencia mexicana Notimex, El Miami Herald, entre otros. En 2004, una selección de sus imágenes formó parte de la muestra colectiva Fotoperiodismo. La producción de este evento estuvo a cargo de Heydi Salazar, y en la edición, Mario López y Antonio Aragón.



Tome nota

“Entre luces y sombras” se inaugura este jueves 22 de mayo en la Sala de Imaginería del Palacio Nacional de la Cultura, a partir de las 6:30 de la tarde.



La muestra es itinerante, y luego de dos semanas en el Palacio Nacional, estará en la Loma de Tiscapa. En el interior del país visitará Chinandega, San Juan del Sur y Granada. No se descartan las ventas, pues los fondos se destinarán para apoyar a niños con cáncer.



El evento cuenta con el patrocinio de Enitel, Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, Palacio Nacional, entre otros.