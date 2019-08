CD sobre sistema cultural nica

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), en conjunto con el Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), lanzaron recientemente una compilación, en formato virtual, titulado: “Sistemas Nacionales de Cultura”, en la cual se recoge información exhaustiva sobre el quehacer cultural de nuestra Nicaragua.



Dicho material fue compilado por Carlos Midence, Coordinador de Cultura y Comunicación del Banco Central, quien comentó que fue terminado en aproximadamente un mes y medio; “en tiempo récord”, señaló.



El tiraje de este material fue de 500 ejemplares, y según Luis Morales, Director del INC, “la mitad de los CD’s fue enviada a España y el resto será distribuido en las bibliotecas de las diferentes escuelas y universidades del país”.



Por su parte, Carmen Largaespada, Representante Permanente de la OEI, comentó que “este disco para Nicaragua representa el interés prioritario de la OEI para contribuir al conocimiento de la cultura de países iberoamericanos, siguiendo un guión común, fomentando así el conocimiento y aproximando a las personas interesadas a sus realidades culturales”, explicó.



Dentro de estos discos que se vienen realizando en los diferentes países de América Latina, se han presentado vídeos, imágenes, biografías, etc., “reflejando la riqueza cultural de Iberoamérica”, expresó Largaespada en el acto de lanzamiento del material en mención.



Sistemas Nacionales de Cultura

El contenido de esta compilación recoge variedad informativa como el “Informe de Nicaragua”, que contiene a su vez: semblanza histórica, escenario nacional, industrias culturales, manifestaciones culturales, medios de comunicación y cultura, entre otros.



En otro icono, que aparece en el CD titulado como “Organización”, se presenta información sobre programas, cronologías, leyes y estadísticas. Del mismo modo, en el icono: “Temas”, encontrará detalles sobre relaciones, institución, grupos, premios, revistas, bibliografía y enlaces web.



La Galería de fotos no falta. Ésta se compone de imágenes en el campo de la literatura, artes plásticas, cine, arquitectura, artes escénicas, medios audiovisuales, arqueología, culturas populares, fotografía, música y semblanza caribeña.



La musicalización del material fue muy bien seleccionada, debido a que no quedan por fuera los distintos ritmos y creaciones de nuestros talentos nacionales. Cualquier sugerencia que quiera hacer en cuanto a este trabajo, puede hacerla llegar al INC, recomendó Morales. Asimismo informó que pronto podremos apreciar este material en el sitio web que la OIE está construyendo.