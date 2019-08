Hello Kitty designada embajadora turística de Japón en China

Hello Kitty, caricatura emblemática de la cultura pop japonesa, alcanzó el lunes la categoría de representante gubernamental en su largo expediente como diva de la moda y fenómeno mundial de la mercadotecnia, entre otros atributos.



La popular caricatura de la gatita con rostro redondo fue nombrada embajadora turística de Japón en Hong Kong y en el resto de China, donde es uno de los personajes favoritos de los adolescentes, sobre todo de las chicas.



El ministerio de Turismo espera que los jóvenes sean una plataforma para llevar un mayor número de turistas y cumplir la meta de captar a 10 millones de visitantes extranjeros al año con la campaña ''Visite Japón''.



El año pasado el país asiático recibió 8,5 millones de turistas, su máxima cifra histórica y un aumento de 60% desde que el gobierno puso en marcha la campaña en el 2003.



Los viajeros de China y Hong Kong, que representaron el 16,5% de los turistas en Japón el año pasado, deberían ser en el 2008 el segundo grupo más grande de visitantes después de los surcoreanos, de acuerdo con los planes gubernamentales.



El nombramiento de embajadora para Hello Kitty es ''un honor'', dijo Shintaro Tsuji, presidente de la empresa Sanrio Co., que creó la mascota en 1974. La gatita ''trabajará arduamente para atraer muchos visitantes'', añadió.



También fueron designados otros embajadores turísticos japoneses de buena voluntad, como la cantante surcoreana Younha, la actriz japonesa Yoshino Kimura y el dueto nipón de pop-rock Puffy AmiYumi.



Hello Kitty es uno de los personajes de caricatura más exitosos en Japón y su figura, sobre todo el rostro, aparece en relojes y numerosos accesorios.