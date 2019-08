Cecilia Bolocco: divorcio de Menem está finiquitado

La animadora de televisión y ex reina de belleza Cecilia Bolocco dijo que su divorcio del ex presidente argentino Carlos Menem ya está resuelto.



''Está todo finiquitado y en orden'', aseguró en declaraciones a la prensa el lunes en la noche al celebrar junto a familiares y amigos su cumpleaños 43.



Bolocco y Menem anunciaron su divorcio luego que en mayo del año pasado se divulgaran sugerentes fotos de la ex Miss Universo en compañía de un empresario italiano en Miami.



Aunque la pareja ya estaba separada de hecho, un herido Menem salió a decir que iniciaría los trámites de divorcio.



Cecilia Bolocco, quien actualmente está dedicada a diseñar ropa que exhibe una gran multitienda, dijo a la prensa que recibió numerosos llamados de saludos, pero no así de Menem, de 77 años.



Menem y Bolocco, quien antes estuvo casada con un productor televisivo estadounidense, se casaron en 2001 y fruto de esa relación nació Máximo, actualmente de 5 años.