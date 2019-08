Muestran video sexual en juicio a R. Kelly

Los fiscales mostraron el martes un video sexual en el centro del juicio a R. Kelly sobre pornografía infantil, pocas horas después de declaraciones en que se acusó al cantante de R&B de orquestar y protagonizar la grabación con una menor.



Los miembros del jurado, que habían estado tomando notas frenéticamente durante las primeras declaraciones, se quedaron inmóviles mientras se mostraba el video.



Kelly, de 41 años, tenía el rostro adusto y vio la grabación completa en un pequeño monitor en la mesa de la defensa. La fiscalía la registró como ''Exhibición número 1 de la gente'' antes de presentarla.



El video amateur de 27 minutos muestra a un hombre teniendo relaciones sexuales con una mujer joven, que permanece desnuda casi toda la grabación excepto por un collar con una cruz.



Al comienzo del video, el hombre le entrega dinero y ella dice ''gracias''. Casi todo el tiempo ella permanece inexpresiva. El hombre habla a la mujer con un tono bajo y monótono y ella lo llama ''papi''.



Se pueden escuchar en un radio canciones de las Spice Girls y los Backstreet Boys. La mujer danza con el hombre fuera de cuadro, y luego él vuelve a verse en pantalla y tiene sexo con ella. El hombre se acerca hasta la cámara para ajustar el lente en varias ocasiones, pero con frecuencia su rostro está obscurecido.



Los fiscales dicen que el hombre en el video es Kelly, y que la chica tenía sólo 13 años cuando se realizó la grabación en algún momento entre el 1 de enero de 1998 y el 1 de noviembre del 2000.



El músico niega que él sea el hombre que sale en la cinta. La chica, que ahora tiene 23 años, también ha dicho que no se trata de ella. Los abogados defensores podrían sostener durante el juicio que la joven, quienquiera que sea, ni siquiera era menor de edad.



El video apareció por primera vez en el correo del diario Chicago Sun-Times en el 2002. Los directivos del periódico lo enviaron entonces a las autoridades y un año después se presentaron los cargos contra la estrella del R&B.



Kelly ganó un Grammy en 1997 por el tema de influencia gospel ''I Believe I Can Fly''. También es conocido por temas como ''Bump N' Grind'', ''Ignition'' y ''Trapped in the Closet''.



La selección del jurado terminó la semana pasada con los fiscales y los abogados acusándose mutuamente de tratar de agrupar al panel según parámetros de raza. Al final se escogieron ocho personas blancas y cuatro negras.