Un sueño hecho realidad

Eran las diez y media de la mañana. Thelma Rodríguez, Miss Nicaragua 2008, y Amarylis Soza, esperaban en la central de Datatex a Crisbell Gámez, la niña símbolo del Teletón, para hacer realidad otro sueño.



Crisbell había recibido el 25 de abril en el pasado Teletón, un certificado de recibo de una computadora, que fue entregada hasta ayer en las instalaciones de Datatex, por parte de Thelma Rodríguez, Miss Nicaragua, y José Luis González, Gerente de Marca de esa empresa. Ella cuenta que vino acompañada de su familia desde su natal Estelí, para terminar de cumplir su sueño de tener un computador propio para hacer la tareas que le dejan en el colegio.



Todo sea por un sueño

Por su parte, Rodríguez asegura que la iniciativa de cumplirle este sueño a Crisbell, nació poco después de conocerla durante la promoción del Teletón. “Conocí a varios niños, pero con ella fue con quien compartí más. Ella me contó que tiene un título de técnico en microcomputadoras, y que soñaba tener una. Fue por eso que llamé, y la empresa aceptó colaborar conmigo para cumplir el sueño de la niña”, dice la Miss Nicaragua 2008.



Para Thelma Rodríguez éste es uno de los tantos beneficios que le dan la corona y el título de la mujer más bella del país. “Como Thelma jamás podría haber conseguido ayuda para cumplir el sueño de Crisbell, pero con la corona y la banda de Miss Nicaragua, puedo ayudar a otros a cumplir sus sueños, así como yo cumplí el mío (el título de Miss Nicaragua); y moveré cielo y tierra para ayudar a quienes lo necesiten”, añade.



Una mañana de agradecimientos

“Muchas gracias por el regalo tan lindo que me dio, y por cumplirme otro sueño”, dijo Crisbell al recibir la computadora. Esas palabras conmovieron a Thelma, quien asegura “casi se le salen las lágrimas”, porque poco después Crisbell le prometió ser su amiga y estar con ella cuando la necesite.



Un viaje de trabajo

La dueña de la corona de Miss Nicaragua viajó a Miami el cuatro de mayo, y regresó el pasado martes trece. Durante esos días recibió clases con la agencia de Katy Pulido, quien ha entrenado a cuatro Miss Universo en años anteriores, entre ellas Alicia Machado. Además recibió clases de dicción y voz, comportamiento ante las cámaras y la prensa, actuación, y reafirmó lo que le ha enseñado Reneé Fabiola Dávila en los meses pasados.



El próximo trece de junio viajará a Vietnam para afinar los últimos detalles y participar en la competencia de Miss Universo. Mientras tanto, sigue trabajando para representar de la mejor forma posible al país, y se entrena con sesiones fotográficas, entrevistas con periodistas. Asimismo dice tener listo el ajuar que llevará al concurso.



En cuanto a esa competencia, sólo dijo que sueña con ganar el título de Miss Universo. “Quiero traer esa corona. Yo sé que no es difícil, sólo es cuestión de trabajar e implementar todo lo que he aprendido”, agregó.



Esta noche, Thelma se presentará en un desfile para el día de las madres, en Multicentro Las Américas.