Fábrica de sueños

Models Factory es una agencia nueva de modelos y edecanes profesionales, que nació por la iniciativa de una joven modelo de 19 años. Patricia Pérez es la creadora de este proyecto, que busca dar una alternativa “justa” para las aspirantes a modelos.



Patricia cuenta con experiencia en el gremio, y fue precisamente eso lo que la motivó a crear su propia empresa. “Tuve una mala experiencia con algunas agencias; no le dan un buen trato a las modelos. Siempre me ha gustado del modelaje, pero tenía miedo de iniciar este proyecto porque no soy reconocida en el medio. De todas formas quise arriesgarme y espero cumplir mi objetivo, y ayudar a quienes pueda a cumplir este sueño”, cuenta Pérez.



Además, dice que el staff podrá ganar dinero con este trabajo, gracias a la participación de las modelos como edecanes. Para ello también se impartirán clases de etiqueta, actuación, pasarela y protocolo.



Búsqueda de modelos

Patricia Pérez añadió que este sábado se realizará un casting a las nueve de la mañana en el Hotel Estrella. El objetivo es ampliar el staff de modelos, y ayudar a cumplir el sueño de ser modelo a todos los que estén interesados en ello.



En caso de que no puedan asistir al casting, Pérez dice que los interesados pueden mandar sus fotos (rostro y cuerpo) y sus datos completos (nombre, teléfonos y correo electrónico) al correo electrónico: modelsfactory1@gmail.com, para ponernos en contacto y hacer una cita con ella.