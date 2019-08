Amy Winehouse recibe premio

La cantante británica, Amy Winehouse, recibió ayer jueves el premio Ivor Novello a la mejor canción del año en Gran Bretaña, uno de los galardones musicales más prestigiosos del país. Sin embargo, no pudo recogerlo en persona, pues llegó tarde a la gala.



Fue Mitch, el padre de la cantante, de 24 años, quien tuvo que recoger en nombre de su hija el premio por la canción “Love Is A Losing Game” (El amor es un juego perdedor).



“No sé lo que estoy haciendo aquí. Desafortunadamente ella no pudo venir, pero va mejor, y os envía todo su amor”, dijo el hombre, un taxista londinense, en referencia a los problemas de droga, alcohol y comportamiento violento de su hija.



Sin embargo, la propia Winehouse apareció poco después. “Estoy bien, verdaderamente bien”, dijo.



La semana pasada, la intérprete de “Rehab” recibió la noticia de que no será juzgada por unas imágenes en las que aparecía presuntamente fumando crack.



La estrella del “soul” ganó en febrero cinco premios Grammy, entre ellos los de “artista revelación” y “mejor disco del año”.