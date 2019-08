Homenajeados por su carrera

El reconocido cantautor nicaragüense Otto de la Rocha; y el periodista Pablo Emilio Barreto, fueron agasajados con un reconocimiento basado en la Declaratoria de Hijos Dilectos de Managua, en un pequeño pero significativo acto llevado a cabo recientemente en las instalaciones del auditorio “Miguel Larreynaga”, de la Alcaldía de Managua.



Presidieron el acto el vicealcalde de Managua, Nery Leiva; el secretario del Concejo, Francisco Pérez, y el alcalde de Managua, Dionisio Marenco, quien previo a entregar los reconocimientos a los homenajeados, dijo unas palabras al público presente, además, comentó algunos detalles acerca de los logros del cantautor y el periodista.



“Ésta es la máxima distinción que la ciudad otorga a los ciudadanos que se distinguen por su labor y su entrega. El hijo dilecto es el hijo que más quiere la comunidad, en este caso, los dos personajes a quienes reconocemos hoy”, mencionó el alcalde.



Entrega de los reconocimientos

A continuación se hizo la entrega de la distinción a cada uno de los ciudadanos homenajeados que, según en la sesión ordinaria número 37 y 38 del Concejo, fueron declarados por unanimidad Hijos Dilectos.



“Para mí es un inmenso honor recibir este reconocimiento como hijo dilecto de Managua. Cuando vine aquí tenía 13 años, era un niño, y empecé a luchar y a luchar. Me vine desde Jinotega, un provinciano como yo... era como andar en Nueva York con caites. Ésta es una gran ciudad, y empecé a quererla como mi terruño, tan es así, que me han salido oportunidades de vivir en otros países, pero yo no puedo vivir si no es en Managua, mi linda Managua”, agradeció con estas palabras De la Rocha.



Por su parte, Barreto dijo sentirme profundamente honrado por dicha distinción, “que se la debo en general a los managuas que hemos andado en las luchas, también a distintas organizaciones comunitarias que hicieron esta solicitud desde el cuatro de julio del año pasado”. Al final agradeció al alcalde de Managua por haber hecho eco a esa petición por medio de las cartas enviadas.