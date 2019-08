Fiesta de rock

Es el tercer festival a nivel de Centroamérica, y por primera vez se lleva a cabo en Nicaragua. Éste lleva por lema, “Por tu sangre Fest III”, en donde participarán bandas de toda Centroamérica para que la juventud disfrute del rock.



Dicho festival es organizado por Claro Concepto, una organización creada en enero del año 2006, con el propósito de levantar la escena rockera cristiana en Nicaragua. Hasta la fecha ha organizado más de ocho conciertos de rock con bandas cristianas y no cristianas. El objetivo principal de esta organización es llevar a la juventud a disfrutar del rock sanamente, sin drogas.



Claro Concepto está conformado por Jorge Flores, Josué Brenes y Eunice Arista, quienes prometen para este año 2008 los mejores y más grandes conciertos de rock en Nicaragua.



En el tercer festival

Los géneros protagonistas dentro del rock, los cuales serán parte del tercer festival que se llevará a cabo en nuestro país, serán el metal, el punk y el hardcore.



Las bandas protagonistas que pondrán a vibrar el local serán, por Nicaragua, Q69K, Option, Warriors, Agor, Resistencia y Sacrificio.



Por Guatemala estará en escena la banda In Honor of Silence; de Honduras, Die to Live; en representación de El Salvador vendrá la banda llamada Arsenal, por Costa Rica Blessed my Blood y Cost of Pain. Y por Panamá se presentará E.N.G.E.L. Según Arista, “este encuentro centroamericano es con el fin de unificar toda la escena rockera. Se esperan a más de 70 personas del exterior del país”, comentó.





TOME NOTA:

El III Festival de Rock Centroamericano es hoy sábado 24 de mayo a las cinco de la tarde en las instalaciones del Ateneo de Managua, ubicado en el costado oeste de la Casa del Obrero. Admisión: 70 córdobas.