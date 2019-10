Alejandro Sanz enfermo

La cancelación a última hora del concierto que debía ofrecer el cantautor español Alejandro Sanz el sábado por la noche en la ciudad de Cali, suroeste de Colombia, dejó un mal sabor entre centenares de fanáticos.



"El artista presentó problemas de salud que obligaron a la cancelación del espectáculo. El empresario Ricardo Leyva aseguró que el evento será reprogramado antes de que el cantante español haga su presentación en Bogotá" la semana entrante, señaló hoy el diario El País de esa ciudad.



"A los fans que viajaron desde otras ciudades del país, y no puedan quedarse, se les va a devolver el dinero de la boleta", añadió la información.



Caras largas



El País indicó que se registraron "caras largas, desazón, rabia y tristeza" en las afueras de la Plaza de Toros de Cañaveralejo de Cali, "cuando se conoció la noticia del aplazamiento del primer concierto de Alejandro Sanz".



Al atardecer, "agentes de la Policía Metropolitana, encargada de la seguridad de los asistentes, anunciaron que por motivos de salud el español no podía realizar su presentación".



Los fanáticos, "especialmente los que vinieron de otras ciudades del país, se agolparon en las taquillas de la plaza buscando que el empresario del espectáculo les diera una respuesta frente a este hecho".



El empresario Ricardo Leyva anunció a la prensa que el concierto "no se canceló, se suspendió, porque Sanz padece un problema respiratorio", que también le afecta las cuerdas vocales y el oído.



Se enfermó en Nicaragua



"El médico le prohibió subirse al avión, porque podía complicarse su estado. Él insistió en viajar y cumplir, pero no pudo", dijo Leyva para referir luego que Sanz permanece en Nicaragua.



Al parecer, las lluvias y los fuertes vientos provocados por el huracán "Noel", que tocó a Nicaragua, afectaron su salud. El empresario explicó que el concierto será reprogramado en los próximos días, antes de sus dos presentaciones en Bogotá (7 y 8 de noviembre), y que "las personas que viajaron de otras ciudades pueden pedir el reembolso en los puntos de venta".