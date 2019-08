Aleks Syntek filma reality musical

El cantautor mexicano Aleks Syntek, quien hoy domingo ofrecerá su primer concierto en San Juan, Puerto Rico, realiza desde hace dos meses su propio “reality show”, a través de varios videos caseros que sube a un popular sitio de clips en internet.



“Agarro la cámara yo mismo y me grabo si salgo de un concierto o si estoy en la casa. Comparto mi vida real. Es mi propio ‘reality’. Me ven hasta tomando una sopa mientras les hablo”, comentó el artista, de 39 años de edad, sobre estos encuentros “íntimos” con sus fans cibernéticos.



El intérprete de “Sexo, pudor y lágrimas”, quien tiene 20 años de trayectoria artística, tiene tantos videos en la red que ya han sido vistos por alrededor de 200 mil personas.



“Me escriben mucho y me dicen cosas como que: ‘pensé que eras igual de mamón que otros artistas, y no es así...’”, reveló el compositor, quien agregó que “yo le hago bromas (a sus seguidores). Para mí se acabaron los rock stars. El público quiere ver gente real cantando cosas reales”.



Actualmente Aleks Syntek promociona su producción discográfica “Lección de vuelo”, de donde se han desprendido tres exitosos sencillos: “Intocable”, “Historias de danzón y arrabal” y “Hasta el fin del mundo”.