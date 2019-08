Por un periodismo siempre eficiente

“Sabático” es el título de la obra más reciente de Guillermo Rothschuh Villanueva, escritor, catedrático y ex decano de lo que antes fuera la Facultad de Comunicación de la Universidad Centroamericana, UCA. Ésta se presentará el próximo cuatro de junio en las instalaciones del Auditorio Xabier Gorostiaga, de la mencionada Alma Mater.



En ese mismo acto se le hará entrega de un reconocimiento al escritor, por su invaluable contribución al desarrollo de la Universidad.



De la obra

El nombre escogido para el libro de Rothschuh está muy relacionado con el año sabático que la UCA, específicamente su rectora, la señora Mayra Luz Pérez, le dio a este personaje. “Este año que me dio la UCA, fue para que yo lo dedicase a lo que considerara más conveniente, y para mí se abrió la oportunidad de escribir algo que tenía que ver con los temas que me han apasionado a través del tiempo, como es la comunicación y la literatura”, señaló el autor.



Fueron dieciséis años los que Rothschuh Villanueva permaneció al mando de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, la cual “se abrió y se cerró conmigo”, advirtió el escritor, pues vale aclarar que la misma adoptó recientemente el nombre de: Facultad de Humanidades y Comunicación.



En relación al libro, pese a que no ha sido presentado formalmente, el autor asegura sentirse bien, porque éste ya está circulando de mano en mano. “Quiero reiterar que yo no vivo de los libros, sino que yo vivo para los libros”, manifestó.



Cuando este material, titulado “Sabático”, iba en su proceso de creación, Rothschuh comenta que tuvo acceso a la biblioteca del periodista deportivo Edgard Tijerino, debido a que ésta se ubica en su natal Chontales. “Él (Tijerino) no sólo se encargó de proporcionarme los libros, sino que también me regaló algunos, pues su biblioteca es una de las mejores en este país, y él es un lector voraz”, reveló. Del mismo modo, María Yolanda Gadea y Julio Francisco Báez lo apoyaron en cuanto a material bibliográfico.



Algo interesante para este amante de la literatura y la comunicación, es el hecho de comentar el borrador de sus obras con su padre, el también escritor Guillermo Rothschuh Tablada, vía telefónica. “Eso, es importante para mí”, confesó.



Temática del material

El abordaje de “Sabático” está vinculado a la libertad de expresión, la Ley de Acceso a la Información, y además “trabajé algunos libros de periodistas de renombre, o bien de resonancia continental y mundial, tales como Kapuscinski, Olga Bornatt, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa”, enumeró.



“Cada uno de ellos encierran una pretensión práctica, porque a veces no se cree que lo tenga, sobre todo lo que tiene que ver con la comunicación. Por ejemplo, en la Ley de Acceso a la Información, nos encontramos con que hay un secretismo enorme; no se puede acceder a la misma, y por ello reiteré (en el libro) que ésta es una ley ciudadana y no una ley para los periodistas…”, comentó.



Lo otro es la libertad de expresión, que según mencionó Rothschuh, es un tema para reflexionar sobre él, puesto que en Nicaragua se conquistó a sudor y sangre. Asimismo, dentro del contenido del libro, es mencionado Pedro Joaquín Chamorro, considerado por el escritor como el periodista más importante de la Nicaragua del siglo XX.



En tres partes esta divida la obra: la primera dedicada a la comunicación; la segunda se concentra en perfiles de personajes que marcaron, de alguna u otra manera, el destino de América Latina a lo largo del siglo XX. “Me refiero a tres personajes fundamentales como Fidel Castro, Raúl Castro y Ernesto Guevara. Además, otro personaje incluido en esta parte es el Dr. Juan Bautista Arríen, a quien se debe parte de la Universidad Centroamericana”, remarcó el autor.



La tercera parte aborda el tema de la libertad de expresión, y además, la relación entre medios y política. Esta parte está compuesta por ensayos literarios cuyos protagonistas son García Márquez y Vargas Llosa.



De igual forma, Rothschuh en su obra reconoce a otros grandes iconos de la literatura como: Gioconda Belli, Oriana Fallaci, Isabel Allende, Rosa Montero y la escritora Christiane Zschirnt, especialista en filología alemana. En el transcurso de la obra está presente Rubén Darío. De estos escritores, aparecen análisis y tesis de sus obras.



A lo largo de 304 páginas, Guillermo Rothschuh Villanueva plasma su visión, opinión y aporte en “Sabático” a través de 46 ensayos. Un denominador común de los libros de este escritor es que todos han sido prologados por jóvenes periodistas, a quienes les impartió clases en su faceta de decano de la Facultad de Comunicación. En este caso, Eduardo Marenco, periodista de EL NUEVO DIARIO, prologó esta reciente creación, la cual está dedicada al profesor Alfonso Malespín y a los estudiantes de Comunicación Social.



TOME NOTA:

“Sabático” será presentado el miércoles cuatro de junio a las seis de la tarde, en el Auditorio Xabier Gorostiaga de la UCA.