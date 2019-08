Samantha Tajik, Miss Universo Canadá 2008, Lina Lombada, Aleksandra Malkin, Klaudia Olejnik y Elena Tchemissova pisaron suelo nacional para iniciar sus labores en el evento Reinas por una causa, producido por Denis Dávila, Director del Concurso Miss Universo Canadá.



Este evento consiste en un conjunto de actividades sociales ente las cuales están las visitas a cinco proyectos de vivienda, un desfile de moda y visitas a Aldeas SOS.



Al llegar al aeropuerto Tajik, dijo sentirse muy emocionada por conocer Nicaragua. Hemos visto el paisaje desde las ventanas del aeropuerto y es muy lindo. Con lo poco que he podido ver, me he dado cuenta de que es un país muy hermoso”, expresó.



De igual forma, Lena Lombada, originaria de Colombia y tercera finalista, dijo estar agradecida por la oportunidad de hacer este tipo de obras sociales. “Me siento honrada de poder estar aquí. He leído sobre el problema de la vivienda y es un gusto poder ayudar en lo que pueda”. Otra que se mostró deseosa de ayudar fue Tajik, quien dijo: “Todo sea por ayudar a los niños”.



Ayuda a Nicaragua



Desde 2005, cuando Natalie Glevoba visitó Nicaragua, nació la idea de venir al país como parte de un proyecto social. “Sé la importancia que un título como éste puede traer a un país como Nicaragua”, dijo Dávila en la conferencia de prensa en la cual fueron presentadas las beldades canadienses.



El objetivo de esta visita es llevar a las bellezas del país del norte a cinco proyectos de vivienda de American Nicaraguan Foundation (ANF).



Cada una de las canadienses será la madrina de un proyecto. La intención es que conozcan los programas, se enamoren de ellos, los lleven a su país y puedan mostrar las necesidades, según aclaró Dávila.



Asimismo, Dávila dijo que quería que las “muchachas” tuvieran una experiencia realmente nicaragüense.



Miss Nicaragua presente



Thelma Rodríguez, Miss Nicaragua 2008, también estuvo presente en la presentación de las cinco finalistas de Miss Universo Canadá. Durante el acto, Thelma agradeció la visita de las canadienses y les dio un regalo de recibimiento.



Agenda de trabajo



Además de las visitas a los cinco proyectos de ANF en Motastepe, Mateare, San Juan del Sur, Jinotepe y Nandaime, visitarán las casas de Aldeas SOS en Managua. También participarán en el desfile de modas a beneficio de las mujeres enfermas de cáncer de ovarios.