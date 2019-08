Ya es oficial. La resonada banda de rock pop nacional denominada Malos Hábitos, ya dio a conocer su más reciente producción discográfica titulada “Algo elemental”, la cual desde el pasado mes de julio la han trabajado con la valiosa colaboración del guitarrista argentino de la banda Enanitos Verdes, Felipe Staiti, además del ingeniero en audio Carlos Begueri.



Las 12 piezas que contiene el nuevo CD de los “maleducados” roqueros son originales, de su indiscutible y talentosa creación, a excepción de la tonada “En el mismo tren”, del cantautor nacional Hernaldo Zúñiga, ubicado en el puesto número 12 del álbum.



La banda es reconocida por temas como “Latino hipócrita”, “Papaya hawaiana” y “Búscame”, siendo este último el nombre de su primer disco. Malos Hábitos está conformada por Jorge Díaz (bajo), José Abraham Montealegre (voz y guitarra), Carlos Alvear (batería) y Omar Díaz (guitarra).





En el Teatro Nacional

Otro momento más para disfrutar de su bien ganada fama será hoy en el Teatro Nacional “Rubén Darío”. Ahí, la banda con “hábitos maleducados” hará alardes de su destreza, además de la presentación de los temas de “Algo elemental”.



Y aunque se trata de un show puro rock, la directora del Teatro Nacional, Susan de Aguerri, aclaró que la ropa que porten quienes asistan al espectáculo debe ser cómoda, pero no hilachos ni nada que viole el reglamento del local.



“Les acepto que vengan con sus camisetas, pantalones jeans y zapatos deportivos o zapatillas, pero con camisolas, de short o con chinelas de gancho, no los dejaremos entrar”, aclaró de Aguerri, y añadió que “esto es el Teatro Nacional, no el Estadio Nacional”.



Y para tirar al teatro por la ventana, Malos Hábitos se acompañará de invitados especiales, como Norma Helena Gadea, Hugo Castilla y Cristyana.



La puesta en escena es hoy 27 de mayo, y la misma inicia a las siete de la noche, con un costo es gratuito, ya que los organizadores consiguieron patrocinio.



El próximo escenario que pisará Malos Hábitos será en el concierto del español Enrique Iglesias, este siete de junio, en donde tendrán el papel de teloneros.