Fallece Sydney Pollack

El director y actor Sydney Pollack, uno de los rostros emblemáticos de Hollywood que ganó el Oscar por ''Out of Africa'' y obtuvo gran éxito con la comedia ''Tootsie'', ha muerto. Tenía 73 años.



Pollack falleció de cáncer el lunes por la tarde en su casa de Pacific Palisades, rodeado por su familia, indicó su publicista, Leslee Dart. Hace unos nueve meses le diagnosticaron la enfermedad, agregó.



Pollack, que en ocasiones solía aparecer en la pantalla, obtuvo el respeto de los mejores actores de Hollywood en una larga carrera que alcanzó renombre en la década de 1970 y de 1980. Una de las cintas en las que actuó fue ''Eyes Wide Shut'', la última de Stanley Kubrick.



A fines del año pasado interpretó a Marty Bach acompañado por George Clooney en ''Michael Clayton'', cinta de la que Pollack también fue coproductor y la cual recibió siete nominaciones al Oscar, incluyendo mejor película y mejor actor por el papel de Clooney.



''Sydney hizo que el mundo fuera un poco mejor, las películas un poco mejor e incluso la cena un poco mejor. Inclino mi sombrero para una actuación de categoría'', declaró Clooney en un comunicado emitido por su publicista. ''Se le extrañará muchísimo'', agregó.



La última participación de Pollack en la pantalla fue en ''Made of Honor'', una comedia romántica actualmente en exhibición en los cines, donde actuó como el padre del personaje interpretado por Patrick Dempsey.



En los últimos años, Pollack produjo muchas cintas independientes junto con el cineasta Anthony Minghella y la compañía productora Mirage Enterprises.



''Out of Africa''



El mayor éxito de Pollack fue ''Out of Africa'' de 1985, protagonizada por Robert Redford y Meryl Streep, que ganó el Oscar al mejor director y a la mejor película.



Otras cintas notables suyas incluyen la comedia ''Tootsie'', protagonizada por Dustin Hoffman, y la película romántica ''The Way We Were'', en la que actuaron Redford y Barbra Streisand.



Pollack, nacido en Lafayette, Indiana, era hijo de estadounidenses de ascendencia rusa. En la secundaria se enamoró del teatro, una pasión que lo impulsó a renunciar a la universidad, mudarse a Nueva York e inscribirse en la Neighborhood Playhouse School of the Theater, una escuela de actuación.



''Comenzamos juntos en Nueva York y él siempre fue excelente en todo lo que emprendió en su trabajo, con sus amistades y su carácter humano, así como con su talento'', expresó Martin Landau, un viejo amigo de Pollack y socio en Actor's Studio, a través del vocero Dick Guttman.



Pollack estudió bajo Sanford Meisner, con quien pasó varios años mejorando sus conocimientos y adquiriendo experiencia en varias áreas del teatro, hasta que se convirtió en su asistente.



Tras participar en un puñado de producciones en Broadway en la década de 1950, comenzó a interesarse por la dirección. Sin embargo, nunca dejó totalmente la actuación.



En el Festival de Cine Tribeca del 2005, Pollack dijo que el protagonista de ''Tootsie'', Dustin Hoffman, le insistió para que interpretara al agente desesperado del personaje central.



Pollack afirmó que Hoffman le envió rosas varias veces con una nota que decía: ''Por favor sé mi agente. Con amor, Dorothy'', una alusión a la figura femenina del principal personaje, Dorothy Michaels. En ese momento, Pollack no había actuado en 20 años.



''La mayoría de los grandes directores que conozco no eran actores, así que no puedo decirte que sea un requisito'', indicó. ''Por otro lado, es una ayuda enorme (haber sido actor para poder dirigir)''.



En la película de 1982, Hoffman interpreta a un actor sin trabajo que decide hacerse pasar por mujer para conseguir un papel en una telenovela. ''Pensé que nadie creería que él era una mujer'', admitió Pollack. ''Pero el mundo lo creyó, enloquecieron''.



Le sobreviven su esposa Claire; dos hijas, Rebecca y Rachel; su hermano Bernie y seis nietos.