Belleza nica en China

Karina Gordon Hodson, primera finalista de Miss Nicaragua 2008, se prepara para cautivar con sus encantos, heredados de sus raíces caribeñas, el certamen de belleza Miss Leisure 2008, a realizarse del 15 al 30 de junio en Suzhou, China.



De 18 años de edad y originaria de Blufields, Karina se caracteriza por arrasar en escena, en cada paso, mientras avanza en pasarela. Desborda sensualidad con un muy particular contoneo, logrando atrapar y hasta sorprender. Todo eso, sumado a su bien esculpido cuerpo, fue lo que hizo que la organización Miss Nicaragua confiara en ella el ser embajadora de la cultura, talento y belleza nicaragüenses en la primera edición de Miss Leisure, cuya organización está a cargo de los organizadores de Miss Queen International y Miss Bikini.



“Karina, con todo su carisma y belleza, estamos seguros logrará destacar en esta primera edición del certamen”, dijo Karen Celebertti, Directora de la Organización Miss Nicaragua.



La embajadora pinolera comentó que se siente lista para cobijarse con la bandera nicaragüense, y exponer parte de nuestra cultura y su personalidad.



Según detalló la competencia, que será entre aproximadamente 75 jóvenes, incluye una prueba de talento, la cual enfrentará a través de la danza. Para ello preparó, bajo la dirección de la profesora Amarillys Soza, un mix en el que incluyó Palo de Mayo, Walagallo y danza garífuna.



Este concurso también premiará al Mejor Cuerpo en Bikini, reto para el que Karina dice estar muy bien preparada, argumentando que desde hace meses parte de su rutina contempla la asistencia periódica al gimnasio.



En Miss Leisure 2008 también premiarán a la jovencita que mejor luzca ante las cámaras.



Karina se declaró emocionada con la responsabilidad recibida, pues ésta es su primera oportunidad de representar al país en un concurso internacional. “Esta vez no competiré como Karina Gordon, ni como la delegada de la Costa Atlántica; ahora lo haré como Nicaragua y es un reto... tengo que dejar el nombre del país en alto”, dijo.



Comentó que su norte en este evento de belleza será el respeto, tanto por la cultura del país (sobre la cual ya dijo conocer un poco), como por las jóvenes que al igual que ella, llegarán con la misión de regresar coronadas, y si no, pues con la satisfacción de haberse desempeñado bien.



Miss Leisure



La competencia de belleza tiene dos propósitos: promover el desarrollo de la infraestructura turística de Suzhou, China, y fomentar el intercambio cultural y el fortalecimiento de la amistad entre las naciones participantes por medio de sus delegadas de belleza.



A Suzhou, China, se le conoce como “La Venecia Oriental”; es la ciudad de ese país asiático que más jardines conserva. Es también una de las más antiguas de las ciudades que se encuentran en la cuenca del Yangzi, y por lo tanto, es rica en historia, cuya esencia se basa en la cultura Wu (uno de los tres reinos en que se dividió China al final de la dinastía Han, y también Wu, es uno de los principales dialectos de China), de la cual es cuna.



Suzhou tiene más de 2 mil 500 años y también se le refiere como la “Ciudad de las Artes de China”; de modo que las bellezas en competencia tendrán la oportunidad de disfrutar del verano en esa importante ciudad, de sus jardines, y también de su bien preservada cultura.



Durante sus dos semanas de estadía visitarán sitios turísticos y conocerán las fábricas de seda que operan en la ciudad.



El programa de actividades contempla la participación de las bellezas en el Festival “Perla China”, así como en una gala de caridad a realizarse previo al evento final del certamen, que será televisado para unos 1.3 millones de personas.



Cabe mencionar que entre los requisitos del certamen para las concursantes estaban: tener entre 18 a 26 años de edad; estatura ideal entre 1.70 y 1.80 metros; no estar ni haber estado casada; tener un cuerpo sano, personalidad entusiasta, rostro fotogénico y experiencia en modelaje. También requirieron delegadas con dominio del idioma inglés.



Quien reciba la corona en la gala final de Miss Leisure 2008, también se hará acreedora de 10 mil dólares.



Nuestra representante partirá al destino del certamen el día 13 de junio, llevando entre su ajuar diseños de Fernando Fuentes Fraile, Tienda Galatea y trajes de baño por Cocos, de Gabriela González.



Previamente recibirá clases con Juanes Estilistas para mantener regio su cabello, y también clases de maquillaje escénico con Renée Fabiola Dávila, pues contó que durante la estadía deberá encargarse de su arreglo.