Dúo Best Seller canta a mamá

Hablar del Día de las Madres significa en Nicaragua, y en cualquier parte del mundo, hablar de creación, de entrega, de amor sin límites, e incluso de renuncia a la vida propia para sacar adelante a la prole. Por tal razón, cualquier esfuerzo que se realice para homenajearla resultará poco si tomamos en cuenta todo lo que ellas hacen por la subsistencia de los suyos.



Al parecer, esa entrega y ese sacrificio materno lo tienen bien claro el dúo Best Seller de Masaya, el que no ha escatimado esfuerzos ni recursos para ofrecer un espectáculo digno de ser especial.



Mañana viernes 30 de mayo, el dúo Best Seller ofrecerá el concierto de gala “De Rafael a Juan Gabriel”, acompañado por el Mariachi Garibaldi y por una orquesta de Masaya.



El evento, que resultará todo un acontecimiento por la calidad del repertorio que ha organizado su representante y también músico de amplia trayectoria, Francisco Silva, tendrá lugar en el restaurante El Paraje, de Masaya.



Para asistir a este encuentro los interesados deben llamar al teléfono 5224933, para hacer sus reservaciones.



El dúo Best Seller lo integran Nieve Martínez y Harold Taleno, quienes también se estarán presentando hoy 29 de mayo en el Centro Penitenciario La Esperaza, donde participarán de la tradicional serenata a las privadas de libertad, organizada por la procuradora especial de Cárceles, Auxiliadora Urbina; y en Ruta Maya el sábado 31 de mayo, donde ofrecerán su acostumbrado repertorio de temas musicales del recuerdo que ha hecho historia, iniciando el recorrido en los años 50 y concluyendo con temas de los años 90, pasando por la nueva trova.