Christina Aguilera confirma su embarazo

La cantante estadounidense Christina Aguilera confirmó finalmente su embarazo en declaraciones a una revista de moda, aunque su físico ya ha cambiado y se evidencia su gestación desde hace algunos meses.



Aguilera, de 26 años y casada con Jordan Bratman (ejecutivo musical) desde hace dos años, admitió su embarazo durante una entrevista que la revista británica Glamour publicará en su número de diciembre, pero que ya ha colgó en su página web.



Al ser preguntada sobre sus planes para las vacaciones navideñas, la cantante estadounidense respondió: "Será el tiempo en que entraré de pleno en la maternidad, así que espero haber iniciado una bonita familia con mi marido".



La intérprete de canciones tan populares como "What a Girl Wants" y "Genie in a Bottle" declara a ese medio, según su página web, que su esposo está "encantado" con el futuro nacimiento de su bebé.



"Me apoya en todo. Vino conmigo en la última etapa de la gira musical y ha sido mi verdadero apoyo... Soy una chica feliz", agrega la cantante, quien también señala que entre sus planes, una vez haya nacido su hijo, está volver al trabajo. "Quiero hacerlo bien, y equilibrar mi maternidad y mi carrera", señaló Aguilera, cuyo último disco es "Back to Basics".