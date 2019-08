Juanes y Bono se unen contra la pobreza

El astro colombiano Juanes y el líder de la banda U2, Bono, se reunieron el jueves en Japón para recordarle a los mandatarios de los países más desarrollados que deben cumplir su promesa de ayudar a los más pobres.



El encuentro surgió como parte del acto denominado ''One For All'', en el que unas 1.500 personas, incluyendo artistas de Japón y África, desafiaron la lluvia para formar una figura humana con la que se manifestaron en contra de la pobreza.



''Bono es mi ídolo musical favorito, estar con él y compartir estos momentos fueron además de un regalo, un gran honor para mí'', dijo Juanes en un comunicado de prensa difundido el mismo jueves.



El grupo G8, integrado por Estados Unidos, Japón, Rusia, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia y Canadá, se reunirá en una cumbre el mes de julio en Japón.



En la cumbre del G-8 en el 2005, celebrada en Escocia, el grupo se comprometió a incrementar en 50.000 millones de dólares anuales la ayuda a países pobres, pero no se establecieron plazos para su cumplimiento.



Ambos artistas, que portaban una camiseta blanca con el símbolo japonés que significa ''ser humano'', se reunieron antes del acto donde dialogaron sobre la situación de América Latina, en especial Colombia, México y Venezuela, según el comunicado.



''Me impresionó su amabilidad, sencillez y el interés por Colombia y América Latina'', aseguró Juanes.



Bono le habría expresado además al cantautor de ''A Dios le pido'' y ''Me enamora'' su deseo de visitar Colombia, país que ''admira por su belleza'', y no descartó regresar a México en otoño para participar de los premios MTV Latino que se entregan allí por tercer año consecutivo.



La manifestación coincidió con la segunda jornada de la Conferencia Internacional para el Desarrollo de África que se celebra en Yokohama hasta el viernes y que cuenta con la presencia de representantes de 52 países africanos.